“Sin dudas, ha sido de las decisiones más difíciles que me he tenido que tomar, en lo laboral y en la vida”, escribió el periodista en su despedida del diario Primera Hora.

Desde hace varios años Wilman Reyes es uno de los referentes del periodismo maragato. Veintiséis para ser más precisos. Comenzó trabajando en medios de la ciudad de Libertad, pero su mayor visibilidad la consiguió en el informativo de Canal 9, a lo que se sumó su labor en el espacio periodístico de Emisora Principal FM y en el diario Primera Hora, donde inició como periodista y posteriormente pasó a ser el encargado de la redacción. Pero la vida tiene giros y en ocasiones hay que tomar decisiones en todos sus ámbitos. El laboral es uno de ellos y está vez le tocó a Wilman, quien desde el mes de marzo pasará a desempeñar funciones en la Oficina de Comunicaciones de la Intendencia de San José.

“Por estas horas estaré dejando la actividad periodística en Primera Hora, una decisión que me cuesta mucho tomar, luego de 21 años de trabajo en el diario. A partir de marzo comenzaré a cumplir funciones como Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Oficina de Comunicaciones de la Intendencia de San José. El cargo me resulta incompatible con la actividad en los medios, lo que me lleva a desvincularme tanto de PH como del informativo de Canal 9 CCV”, escribió el periodista en su despedida de Primera Hora.

En otro fragmento dice: “Como ya expresé, la decisión fue difícil, pero muy meditada junto a mi familia. Después de varias semanas de reflexión resolví dar este paso que supone un cambio importante. Sin dudas, ha sido de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, en lo laboral y en la vida. Concluí que era el momento de cerrar una etapa y abrir otra, muy distinta, por cierto, con nuevos desafíos que espero poder enfrentar con la responsabilidad que la función pública requiere”.

Con la salida de Wilman Reyes los medios de comunicación maragatos pierden un valor importante, tanto por su don profesional como humano. Con su pase a la Intendencia se suma a una lista de periodistas y comunicadores que han decidido dar ese el mismo paso. Por citar un ejemplo, tiempo atrás quien se alejó del periodismo fue Wilson Ramírez, otro referente del diario Primera Hora, Canal 9 y Emisora Principal, quien actualmente se desempeña como director del Instituto Departamental de Estadística (IDE), que funciona en la órbita de la Escuela de Gobernanza de la Intendencia. / Foto: Facebok Silvana Correa