Resultado 2 o 3 horas después del cierre de mesas.

El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena explicó en el informativo Subrayado de canal 10 cómo y cuándo se conocerá el resultado del referéndum que propone derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y que se realizará el próximo 27 de marzo.

En esta consulta a la ciudadanía hay dos opciones: por el Sí a la derogación y por el No. Pero también puede haber votos en blanco y anulados.

Para determinar el resultado del referéndum se tomarán en cuenta únicamente los votos válidos, es decir, los votos por Sí, por No y en blanco. No se tienen en cuenta los votos anulados, los que no serán validados.

En este sentido, Garchitorena dijo que el voto en blanco se suma para el No, y explicó por qué: “La ley reglamentaria del recurso de referéndum establece claramente que el voto en blanco es un voto por No. La opción por Sí, para triunfar, tiene que ser la mayoría de los votos válidos. Los votos válidos son votos por Sí, votos por No y votos en blanco. O sea que para que el Sí triunfe tiene que haber más votos por Sí que por No y en blanco sumados”.

DOMINGO DE NOCHE. Acerca de cuándo se conocerá el resultado del referéndum, esto es, si se derogan o no los 135 artículos impugnados, la Corte explicó que como se trabajará con tablets y el reporte del escrutinio será en línea, se estima que la información final estará dos o tres horas después de cerrado el horario de votación. Esto es el domingo de noche, antes de la medianoche.

PUBLICIDAD

CIFRAS. Hay 2.684.000 personas habilitadas para votar, en cerca de 7.000 circuitos distribuido por todo el país. El padrón cerró el 8 de diciembre pasado.

PUBLICIDAD

Casa circuito recibirá 500 papeletas de cada opción: por el Sí y por el No. Los funcionarios de las mesas receptoras de votos deberán ir colocando a lo largo del día las papeletas en el cuarto secreto. No deben ponerlas todas, las 500 de cada opción, al mismo tiempo.

En total trabajarán cerca de 50.000 funcionarios en las mesas de votación a lo largo del día. El referéndum tiene un costo total de 90 millones de pesos.