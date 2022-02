Quedó instalado el comando de campaña por el No.

Los cinco partidos de la coalición de gobierno presentaron este sábado el comando de campaña por el No a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).



En ese evento el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani advirtió de “mentiras” que se están diciendo en la campaña por el referéndum del 27 de marzo.

“Es la campaña más sucia que yo recuerdo en años. Se le está generando a la gente mucho temor”, dijo el legislador en rueda de prensa.

“Hay una gran desinformación, eso es cierto, y yo lo adjudico a que hay muchos uruguayos a los que no les preocupa la LUC porque no les ha generado ningún perjuicio. Aquí se señaló, cuando se aprobó la LUC y durante todo este proceso de campaña, de que la LUC iba a traer consecuencias nefastas, de que iba a haber gatillo fácil, de que se iba a privatizar la educación, de que se pretendía vender ANTEL con la portabilidad (numérica). Nada de eso ha ocurrido, entonces, como la LUC no le ha afectado la vida a ningún uruguayo, hay muchos uruguayos a los que no les preocupa la LUC”, aseguró Schipani.

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde, dijo que la LUC “es una ley que la tienen que defender los ciudadanos”.

“Votamos la defensa de una ley y una concepción de gobierno, que ha venido haciendo cambios que comprometió con la ciudadanía y hoy tenemos la obligación de defender una ley y el derecho de defender esa forma de gobierno”, agregó. / Subrayado