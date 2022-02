“No vamos a estar corriendo atrás de ellos rogándoles un apoyo”, dijeron.

Este lunes un grupo de jornaleros de Ciudad del Plata llegó a San José de Mayo donde se manifestaron reclamando una extensión de los jornales solidarios. En ese marco tenían previstas dos acciones, primero ser recibidos por la intendente Ana Bentaberri, instancia que se llevó a cabo, y en segundo término ir hasta la Junta Departamental donde expondrían su situación; esto último no sucedió, ante lo que consideraron falta de respuesta de los ediles, provocando notorio malestar entre los trabajadores.

“Decidimos no ir a la Junta (Departamental de San José) porque las bancadas a las cinco de la tarde todavía no habían formalizado su moción para decir el apoyo para los jornaleros y como no contamos con el apoyo de ellos hasta las cinco de la tarde decidimos no presentarnos y retirarnos nuevamente a Ciudad del Plata”, dijo Daniel Filossi, vocero del grupo movilizado.

“No vamos a estar corriendo atrás de ellos rogándoles un apoyo. Ellos sí van a buscar el voto nuestro, pero la dudan y la dibujan para darnos el apoyo a la gente”, expresó de manera contundente Filossi.