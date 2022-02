Piden gestión que involucre que la comunidad.

La edila Ana Piñeyrúa (FA) acusó a la Intendencia de actuar con «improvisación» el definir lugar en el que se instalará el eco centro de la ciudad del Libertad, y pidió a la comuna la instrumentación de un plan de gestión que involucre a los vecinos e instituciones que se encuentra en su cercanías.

En la sesión del pasado lunes de la Junta Departamental, Piñeyrúa consideró que el lugar elegido, calle San José casi Oribe, no es el más adecuado ya que en un radio no mayor dos cuadras se encuentran el Hogar de Ancianos El Quincho, el Parque Clauzolles, la Plaza de Deportes -«en donde está la piscina»-, la Escuela 49, el Liceo y el Colegio San José.

La edila lamentó que su ubicación no haya sido discutida con la comunidad porque, a su entender, hay en Libertad otros sitios que podían haberse valuado para tal fin. «Es verdad que por sus características los eco centros no generan demasiado efectos negativos hacia su entorno. De todas formas no nos parece el mejor lugar», reiteró.

PUBLICIDAD

Al respecto, consideró que la Intendencia actuó con «improvisación» y bajo la premura de tener que entregar a la brevedad, a sus propietarios, el terreno en el que hasta el momento funciona el vertedero.

Piñeyrúa reconoció que, originalmente, su planteo iba dirigido a solicitar al gobierno departamental la revisión del lugar elegido; no obstante ello, y en función de que, según los anuncios de al Intendencia, su puesta en marcha «es inminente», solicitó que se instrumente un plan de gestión que incluya a las entidades e instituciones que rodean al eco centro para minimizar los impactos que pueda provocar hacia sus alrededores.

Leé también: Convocan a Bares a la Junta para que informe sobre el plan de arbolado