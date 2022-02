Para algunos es una señal pobre.

En un anuncio muy esperado por los productores lecheros del país, Conaprole comunicó esta semana una importante corrección en el precio de la leche que pagará como piso a sus socios hasta el final del ejercicio (31 de julio) desde febrero. La proyección de un valor de la leche a un plazo mayor que el clásico mes a mes era una señal que distintas gremiales le venían reclamando al Directorio de la principal cooperativa láctea del país, informó Tardaguila Agronegocios.

En una conferencia este martes, en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), el vicepresidente de Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi, informó sobre el ajuste de casi 5% que aprobó la cooperativa respecto al $ 15,80 que se había pagado en promedio para la remisión de enero. La cooperativa ya le había adelantado a las gremiales hace un mes un cambió el modo de calcular el precio. Conaprole bajó la prima de socio cooperaria pero subió 22% el kg de sólidos básicos (grasa y proteína).

El precio promedio que estima la cooperativa para la remisión de febrero es de $ 17,224, lo que arroja un valor equivalente a US$ 0,401, tomando un tipo de cambio promedio de $ 43 para el mes en curso. En tanto, las matrículas con 100% de respaldo y 20% de calidad, el precio es de US$ 0,405 ($ 17,40). A su vez, si se toman en cuenta los sólidos proyectados para mazo, el precio estaría por encima de los US$ 0,41, dependiendo de la cotización que muestre la moneda estadounidense ese mes.

PUBLICIDAD

“La evaluación que hizo la directiva de la Sociedad de Productores de Leche de Florida es que un precio de US$ 0,40 es bueno y que tiene que servir para producir. De todas formas, ante la suba de los costos, este ajuste no suena suficiente y más cuando tenemos un mes con sólidos por encima de lo normal”, dijo a IT Lechería el titular de SPLF Fabián Hernández. El productor tiene dudas sobre si en marzo los sólidos van a subir porque, en general, lo habitual es lo opuesto.

En una línea similar el directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala, consideró que un aumento de 4,7% “no es demasiado significativo” y como señal es pobre. Es una buena noticia llegar a los US$ 0,40 por litro, pero también ayudado por la baja del dólar”. El productor indicó que hoy se está en una etapa de fuerte inversiones con suba de costos, al que se agrega la valorización de las vacas y vaquillonas para pariciones de otoño por el impacto que está provocando la exportación de terneras que se hizo a China en el pasado.

«Superar la barrera de los 40 centavos es una buena señal de la industria de cara a los productores», ya que el ajuste se da «tras años de precios muy deprimidos» y «un endeudamiento muy fuerte de los productores», dijo Leandro Galarraga, según consignó El Observador.

PUBLICIDAD

La cooperativa no descarta realizar nuevas reliquidaciones de precio durante lo que resta del ejercicio (2021/22) si el mercado internacional mantiene y consolida su firmeza actual. / Fuente: Tardaguila Agronegocios