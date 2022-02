El Ejecutivo discrepa con los eco centros.

La Intendencia se desmarcó de la elección del sitio en el que funcionará el eco centro de la ciudad de Libertad, criticado el pasado lunes en la Junta Departamental por la edila Ana Piñeyrúa del Frente Amplio.

Este viernes, el director de Gestión Ambiental y Salud, Carlos Rodríguez, señaló que el Ejecutivo no está de acuerdo con los eco centros. No obstante ello, dijo que el hecho de que el de Libertad se haya incluido en el presupuesto responde a la autonomía que tiene el municipio para promover este tipo de emprendimientos. «Pero no estamos 100 por ciento de acuerdo», remarcó.

Con respecto a la ubicación -calle San José y Oribe- dijo que también fue una decisión adoptada por el municipio y rechazó que haya sido una improvisada como señaló la edila Piñeyrúa el lunes en el Legislativo.

Rodríguez recordó, en tal sentido, que se trató de un asunto que fue analizado por los concejales y que incluso, por unanimidad, aprobaron el desembolso para la compra de las volquetas que incluye, por un monto de aproximadamente 400 mil pesos.

El director dijo que si bien llevar adelante el eco centro así como su ubicación fueron decisiones de gobierno local, la ISJ tiene injerencia en tanto gobierno departamental. Al respecto recordó que su funcionamiento será inicialmente a manera de experiencia piloto y que una vez evaluada, el lugar elegido podría modificarse si se considera que generó problemas.

Rodríguez opinó que un sitio más alejado, sin embargo, podría provocar que el eco centro no cumpla con su cometido. «Este predio tiene cerco perimetral, hay cámaras cerca, va a tener un funcionario. Un lugar más alejado sin control de ningún tipo puede tener sus riesgos», comentó.

Esta previsto que el eco centro comience a funcionar en los primeros días de marzo, lo que permitirá dejar sin efecto el actual vertedero. La edila Piñeyrúa pido que se elabore un plan de gestión junto a la comunidad.