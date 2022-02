Si llueve se pospone para mañana domingo.

Se llevará a cabo esta noche, a partir de las 21 horas, en Av. Manuel D. Rodríguez, el desfile oficial del Carnaval de San José 2022.

Tomarán parte del mismo 15 conjuntos, entre escolas do samba, murgas, humoristas y comparsas.

Todos los pronósticos meteorológicos indican que es altamente probable que a la hora de comienzo esté lloviendo o que las condiciones no sean las más favorables para actividades al aire libre. Desde la comisión organizadora se informó que en caso de que así suceda, se postergará para mañana domingo.

Encabezado por la carroza de las reinas y los cabezudos, como es tradicional, los grupos que participarán -y de acuerdo a orden en el que lo harán- son los siguientes:

Os Fieis Do Samba (escola do samba, San José)

Unidos da Praia (escola do samba, Ciudad del Plata)

Arraza Samba (escola do samba, San José)

Pintó Salir (murga, San José)

De Frente y Mano (murga, San José)

Descontrolados (humoristas, San José)

Va Dar Que Hablar (humoristas, San José)

Errantes (humoristas, San José)

Ridens (humoristas, San José)

Río de Tambores (comparsa, Playa Pascual)

Lonjas del Colón (comparsa, San José)

La Josefina (comparsa, San José)

La Del Prócer (comparsa, San José)

La Explanada (comparsa, San José)

La Que Mueve (comparsa, Ciudad del Plata)

