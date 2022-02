El trabajador rural del departamento de Canelones se vio desbordado por la bronca e impotencia.

FloridaDiario informó que Norberto P., un productor de San Jacinto, localidad perteneciente al departamento de Canelones, fue víctima de una jauría de perros que atacó su rebaño de 40 ovejas, causando la muerte a 17 ovinos.

Mientras efectuaba la recorrida por el campo fue registrando la escena en video, denotando su bronca e impotencia ante lo sucedido. “Me tocó a mí. A ver los defensores de animales dónde están. No lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer”, repetía. “Hace días que estoy buscando a estos perros. Un desastre. Qué calentura la re puta madre que los recontra mil parió, a todos los hijos de mil puta, ignorantes que se creen que saben. No puedo creer, no puedo creer. País de ignorantes”, continuó diciendo más adelante.

