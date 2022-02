Lo afirmó asesora de los profesores.

En un texto que escribió en Facebook, la abogada Dra. Isabel Olazábal, quien asesoró a los 14 docentes sumariados del liceo 1 por las fotos que se tomaron en el 2019, en el marco de la campaña «Vivir sin miedo», aseguró que los plazos que utilizados por Secundaria para adoptar resolución fueron «desmedidos» y «violatorios» de los tiempos establecidos por las normas vigentes.

Olazábal dijo que, por ese motivo, lo que terminó primando fue la «semi cordura».

«El sumario violó (por mucho tiempo, no unos pocos días) todos los plazos establecidos por las normas vigentes para la instrucción, en sus distintas etapas, y la resolución» afirmó.

«Estos plazos -prosiguió- pueden ampliarse por razones y plazos previstos por las normas, no de cualquier forma ni indefinidamente», enfatizó la profesional quien agregó que de la instrucción y post instrucción «no surgen razones valederas para la gran dilación en la resolución del sumario».

Refiriéndose en particular a los ocho docentes cuyos sumarios se cerraron sin sanciones, por haberse fotografiado fuera del liceo, afirmó para ellos «menos se justifica el grosero incumplimiento de los plazos, porque no había hechos nuevo ni nueva prueba a diligenciar Siempre fueron las fotos sacadas fuera del liceo y finalmente se concluyó que no hubo falta», subrayó.

«¿Quién y cómo reparará el daño ocasionado a quienes se sancionó a priori (con una mal llamada medida cautelar), funcionarios que finalmente se concluye que no cometieron falta alguna? A esa conclusión, que siempre se basó en las fotos, ¿no debió arribarse hace aproximadamente un año? Porque los elementos de prueba, insisto, estuvieron desde el principio; las fotos y, a lo sumo, las declaraciones» insistió.

En alusión a todos los docentes, la abogada recordó que todas las personas tienen derecho a un juicio de duración razonable. Todos los funcionarios públicos tienen derecho a proceso disciplinarios de duración razonable y con apego a las normas que lo regulan. En el caso de quienes fueron absueltos, me pregunto: por qué un sumario de plazos desmedidos, violatorios», concluyó.