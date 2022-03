El heroico piloto aparentemente ha derribado seis aviones de combate rusos, pero ¿podría ser solo una leyenda urbana?

Las redes sociales han estado encendidas con usuarios que aseguran que hay un piloto conocido como el “Fantasma de Kyiv”, que supuestamente está surcando los cielos y derribando aviones rusos, pero ¿realmente existe este piloto ucraniano?

Varios vídeos publicados en Twitter muestran a un avión atravesando el cielo, en medio de especulaciones de que el piloto derribó seis aviones rusos el primer día de la guerra de Vladimir Putin con Ucrania.

El viernes, el expresidente ucraniano Petro Poroshenko tuiteó una foto que pretendía mostrar al piloto de combate MiG-29, lo que se sumó a la especulación de que las hazañas podrían ser ciertas.

El Ministerio de Defensa de Ucrania también aprovechó los rumores sobre las hazañas del piloto y tuiteó una imagen de un MiG-20 como parte de una publicación que informaba que había pilotos ya retirados que estaban regresando a la fuerza aérea.

El tuit decía: “Quién sabe, ¡tal vez uno de ellos sea el vengador aéreo en el MiG-29, que los habitantes de Kiev ven con tanta frecuencia!”.

El gobierno ucraniano publicó un dramático vídeo de 30 segundos en su cuenta oficial, diciendo que el as volador “domina los cielos” y es “una pesadilla para los aviones rusos invasores”.

Sin embargo, hay un problema con esta historia: no es seguro que el “Fantasma de Kiev” realmente exista.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I