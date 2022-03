Referentes analizaron enero y febrero.

Con el cierre del mes de febrero también se cerró el «grueso» de la temporada estival, a pesar de que el fin de semana largo de Carnaval -en curso- o Semana de Turismo también puedan ser también momentos de afluencia importante a los balnearios de San José.

Sergio González, integrante de la Comisión Vecinal de Boca del Cufré, dijo que allí la temporada fue «medianamente buena».

González aseguró mientras «enero -y sobre todo la primera quincena- desbordó las expectativas», febrero «arrancó un poco más flojo, aunque ahora sobre el final hubo un repunte. El tiempo también no ayudó mucho estas últimas semanas», apuntó.

En materia de alquileres, señaló que si bien hubo «vaivenes» se observó «mayor estabilidad tal vez que en años anteriores. El que sufrió más fue el camping, que incluso tenía una importante cantidad de reservas para este fin de semana que quedaron sin efecto por las lluvias», comentó.

Con respecto a la actividad comercial, González dijo que las visiones son dispares; «hay gente que está conforme, otra que dice que fue aceptable y otros que dicen que no colmó sus expectativas».

PUBLICIDAD

Por su parte, Luis Echeverría, presidente de la Comisión Vecinal de Kiyú, consideró que en ese balneario la temporada fue «mediocre». Echeverría aseguró que fue una temporada «con gente pero sin gasto».

PUBLICIDAD

«La primera quincena fue buena pero de la segunda para acá, entre que el tiempo no fue bueno y que la gente vino y disfrutó pero no gastó en los paradores o en los comercios, como que no anduvo. Yo no sé si con la pandemia y todo, el año pasado no fue mejor en ese sentido«, se preguntó.

Con respecto a los alquileres, dijo que «anduvieron bastante bien. Porque gente hubo, pero como dije, no hubo gasto, que es algo que pesa a la hora de hacer un balance. Para mi, en general, (la temporada) fue mediocre, ni buena ni mala. Esperábamos otra cosa, la verdad», concluyó.