El presidente se refirió a la última suba de combustibles.

El presidente Lacalle Pou fue consultado por la prensa en Artigas acerca del aumento del precio de los combustibles que rige desde este martes, y que se suma al que hubo en febrero, informó Subrayado.

“Los combustibles hace un año o un año y poco estaban a 42 dólares, o 43 dólares”, dijo Lacalle Pou en referencia al precio internacional del petróleo.

“Hasta hace un mes estaba en 90 y poco. El conflicto disparó todo. Disparó algunas cosas que de alguna manera nosotros producimos, como alimentos, pero también disparó el precio de los combustibles”, agregó en referencia a la invasión rusa en Ucrania.

“La URSEA, que es la que recomienda en base a los precios internacionales el aumento, recomendó aumentos del gasoil y de las naftas, y nosotros, porque todavía ANCAP tiene capacidad financiera, porque todavía la situación es muy volátil, decidimos un aumento de la mitad o menos de la mitad de lo que se sugería por parte de la URSEA”, agregó el presidente.

Consultado sobre lo que puede pasar en los próximos días y semanas con el conflicto en Ucrania y su impacto en los combustibles, Lacalle Pou respondió: “Los que saben dicen que si no sigue el conflicto, si no escala a otras dimensiones y si se logra una negociación, que hoy estuvieron reunidos y no se logró, debería estabilizarse el precio, quizás más parecido a lo que estaba hace un mes”. / Fuente: Subrayado / Foto: Presidencia