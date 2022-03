Lo señaló la inspectora, Gabriela Callero.

La inspectora departamental de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Callero, dijo esta mañana que se espera un comienzo de clases «normal» en San José el próximo lunes, e incluso con «mejor cobertura de cargos que otros años».

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, Callero calificó de «fructífero» el proceso de elección de cargos, que permitió que todos pudieran cubrirse.

No obstante ello, indicó que debido a solicitudes de licencia presentadas entre ayer y hoy, las escuelas rurales unidocentes 39, 41 y 69 no abrirán sus puertas el lunes. Callero dijo que se espera que esa situación quede resuelta en la elección de cargos prevista para el martes y que el miércoles ya puedan comenzar a funcionar.

Por otra parte, manifestó que hay algunas escuelas que no cuentan con auxiliar de servicio pero que ya se hicieron las solicitudes de partidas correspondientes a la Dirección General de Primaria para poder resolver esas situaciones a la brevedad.

En materia edilicia, la inspectora señaló que no hay mayores inconvenientes. Callero hizo mención al caso de la escuela 50, que está en obra, y señaló que debido a que los trabajos de remodelación de la cocina aún no están prontas, en ese centro educativo no funcionará el comedor durante la primera semana. Por tal motivo los alumnos recibirán tickets.

PUBLICIDAD

«Creo que vamos a tener un comienzo normal, salvo en esas tres escuela rurales que mencioné anteriormente -aunque, reitero, pienso que para el miércoles ya puedan abrir sus puertas- e incluso con una mejor cobertura de cargos que otros años», comentó Callero.

PUBLICIDAD

Finalmente la inspectora fue consultada sobre el efecto que puede tener el paro de martes, es decir, 24 horas después del inicio del año lectivo, y dijo que puede ser una dificultad para la elección de cargos prevista para ese día.