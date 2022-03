Restan actividades en el interior josefino.

En el escenario levantado en la estación de AFE, se llevó a cabo anoche la entrega de premios y menciones especiales del concurso de agrupaciones de Carnaval de San José.

Como fuera informado, De Frente y Mano en Murgas y Ridens en Humoristas, fueron los ganadores del certamen.

Mientas tanto, Lourdes Zerpa de Ridens fue elegida como Mejor Voz del Carnaval, la Mejor Retirada y el Mejor Coro de Murga fueron para «De Frente y Mano», el Mejor Vestuario para Humorista Errantes y el Mejor Momento del Carnaval para «El amor no duele» de Ridens.

Claudio Durán, integrante de la comisión organizadora, hizo una evaluación primaria positiva del Carnaval 2022; la valoración final se llevará a cabo en los próximos días cuando culminen las actividades que aún restan en el interior del departamento.

«Creo que fue un Carnaval exitoso. Tuvimos el problema de las suspensiones, de una etapa del concurso y del desfile en dos oportunidades, pero creo que salió», reflexionó.

Acerca del concurso, que este año fue solo con conjuntos locales debido a la pandemia, Durán también se expresó favorablemente y auguró su continuidad, independientemente de que vuelva a realizarse el certamen nacional.

En tal sentido, y a título personal, dijo que debería ser un concurso «aparte» de este último ya que además, les permitiría presentarse más veces: «No hay que olvidar que en el concurso nacional se presenta una vez y si no pasan a la segunda rueda se quedan ahí», apuntó.

Otra variante que tuvo el certamen fue el cambio de lugar del escenario, que se levantó en la estación de AFE en lugar de la parquización del Mallada. «Fue una experiencia puntal, por esta vez, porque las medidas que requiere el escenario para concurso nacional con mucho mas grandes» recordó. No obstante ello, no descartó que AFE pueda ser siendo el sitio del escenario, aunque no en la posición en la que estuvo este año.