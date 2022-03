La analiza la Dirección Nacional de Transporte.

El ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que la línea Colonia-Punta del Este, que cruzaría el departamento por ruta 11 y pasaría por San José de Mayo es «viable» y confirmó que hay empresas interesadas.

«Es algo que está siendo analizado por el director nacional de Transporte, Pablo Labandera, que en principio me había comentado que era viable porque hoy por hoy ese servicio no existe. Hay que analizar el impacto que pudiera llegar a tener en líneas intermedia para que no se les generan dificultad, pero en principio diría que viene bien«, enfatizó Falero.

El secretario de Estado señaló que la dirección que encabeza Labandera tiene varios proyectos de líneas para analizar y que lo hará «en estos días. Hay algunas hacia el lado de Durazno, otras para la zona de La Charqueada, y esta de Colonia a Punta del Este es otra», indicó.

Consultado sobre si hay empresas interesadas, respondió afirmativamente «Cuando hay interés, y se beneficiar a los usuarios, de primera el MTOP está de acuerdo» aseguró.

La propuesta se implementar una línea entre Colonia y Punta del Este que no pase por Montevideo fue realizada por la edila Micaela Hernández del Partido Nacional de Canelones a fines de agosto del año pasado. A comienzos de octubre, la Junta Departamental de San José expresó respaldo a la iniciativa.