El periodista fue intervenido quirúrgicamente y evoluciona favorablemente.

Jorge Gutiérrez Pérez es uno de los periodistas referentes del departamento de San José. Con una trayectoria de décadas en los medios locales marcada por un estilo propio, se ha ganado la fidelidad de una masa importante de maragatos que diariamente lo siguen a través de sus programas “Según como se mire” y “Sobremesa” en Radio 41 o en las redes sociales, donde permanentemente está compartiendo información de interés para la comunidad. Días atrás la noticia fue su salud. Al popular “Ratón” le detectaron un cáncer por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el sanatorio de la Asociación Médica de San José. Previo a la internación compartió una foto recibiendo el cariño de sus hijos Pilar y Ramiro, que cosechó miles de mensajes de apoyo y “buenas energías”. Y las recibió todas. Le hicieron bien, según él mismo lo expresó este lunes en un mensaje que tituló “Los caminos de la vida”. “Me he visto desbordado (y lo agradeceré eternamente) ante tantas muestras de afecto y buenos deseos. Créanme que la energía positiva de cada uno llegó a destino”, escribió Jorge, quien más adelante y evidenciando su faceta de comunicador nato manifestó: “Lentamente trataremos de volver a la comunicación con todos. Se extraña mucho”.

A continuación, el mensaje completo:

LOS CAMINOS DE LA VIDA…

Hace algunos días contaba de mi traslado desde el sanatorio de la AMSJ a mi domicilio luego de una intervención quirúrgica, a la que me debí someter porque me detectaron un cáncer.

Estoy evolucionando favorablemente, aunque aún con los cuidados necesarios e imprescindibles para llegar a un buen final. No tengo el alta médica aún.

No han sido días fáciles los que me han tocado vivir, fundamentalmente ante la shockeante noticia que nadie quiere escuchar. El impacto emocional es muy fuerte.

Solo quiero agradecer a cada uno de los que ha estado pendiente. Me he visto desbordado (y lo agradeceré eternamente) ante tantas muestras de afecto y buenos deseos. Créanme que la energía positiva de cada uno llegó a destino. Si hubo de otro tipo, no me enteré.

Desde la familia y amigos, hasta personas que sin conocernos personalmente, me escribieron para manifestar sus buenos deseos, a la gente de mi querido Central, a los compañeros de la radio, a las cadenas de oración, a cada mensaje, a cada palabra de aliento, a la fé puesta en Dios, y especialmente al equipo médico y no médico de la Asociación Médica de San José por la atención recibida. Al Dr. Álvaro Fernández en particular. A todos: gracias!

Lentamente trataremos de volver a la comunicación con todos. Se extraña mucho.

En cuestión de horas estamos ahí de nuevo, poniéndole ganas.

Queda mucha vida por vivir!