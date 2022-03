El Mtro., Julio Russi expresó su preocupación.

El maestro Julio Russi, quien desde hace más de 20 años impulsa acciones tendientes a concientizar y formar en temas vinculados al emprendedurismo, lamentó que la ley 19.820 -en cuya elaboración participó y que tiene como fin el fomento de esos asuntos- aún no haya sido aplicada en el sistema educativo, como propone.

Aprobada a finales del año 2019 por unanimidad, «está en stand by» dijo Russi, en el marco de una conferencia de prensa llevada a cabo esta tarde en el Espacio Cultural y que sirvió para lanzar un congreso internacional sobre aprendizaje emprendedor que se realizará el sábado próximo en San José de Mayo.

«La ley fue aprobada a finales del 2019 por unanimidad y está en stand by. Del artículo 1 al 7, abarca todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo en el sistema educativo», enfatizó.

En particular Russi hizo referencia al artículo 5, que crea el Plan Nacional de Emprendimientos y que, a través del Plan Integran para el Desarrollo y Difusión de la Cultura Emprendedora, propone fortalecer «los vínculos entre emprendedores, empresarios y las instituciones dedicadas al fomento del emprendimiento con el sistema educativo, contemplando la educación primaria, secundaria, terciaria y técnico profesional, así como la formación docente».

«Si se hubiera desarrollado un programa de este tipo antes de la pandemia, cualquier persona habría tenido alternativas inmediatas para solucionar sus problemas porque habría estado entrenado para eso«, aseguró Russi.

«A mi me da mucha pena que una autoridad de la Educación haya dicho ayer que en el Uruguay hay programas educativos de la década del ’40. A mi nunca me han ofrecido la ANEP, pero si así fuera alguna vez, eso no existiría más», afirmó.

CONGRESO. Con respecto al congreso, Russi informó que ya hay inscriptos de 14 países y que contará con la presencia de una decena de especialistas en temas relacionados con emprendedurismo de Chile, Ecuador, España, Finlandia y Uruguay.

La actividad se desarrollará, en forma presencial, en el Espacio Cultural, aunque también se podrá seguir a través de la plataforma Zoom. En la mañana será de 9 a 12 y en la tarde, de 13:30 a 17:30 horas. Lo interesados en obtener más información e inscribirse pueden hacerlo en www.aprendizajeemprendedor.com.