En un conmovedor video la actriz acusó a su odontólogo y le rogó que tuviera “piedad”.

Ante la insistencia de sus seguidores en redes, preocupados por su extrema delgadez, la actriz argentina María Valenzuela hizo una publicación donde ofreció algunos detalles al respecto.

Según dijo, el problema radica en unos implantes dentales fallidos que se colocó tiempo atrás. Esta situación le causó terribles dolores, algo que le ha impedido alimentarse.

En el video, Valenzuela explicó que hace tres años comenzó un tratamiento odontológico para colocarse implantes dentales. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto, y la artista comenzó a experimentar dolores de una magnitud tal que le impiden comer.

En el clip, la actriz sólo menciona al profesional por su nombre pila, Manuel, y asegura que por “razones legales”, no puede nombrarlo con su apellido. Según Valenzuela, el dentista no se encuentra en argentina y eso le impide notificarlo legalmente. Ante esa situación, y en el mismo video, pidió al odontólogo “piedad” para con ella.

“Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Te suplico que tengas piedad de mí”, concluyó.

PUBLICIDAD

Posteriormente, y en la misma red social, ofreció datos adicionales obre el problema que atraviesa.

PUBLICIDAD

“Para aquellos que no entendieron. Tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne”, pormenorizó. Esta situación la obliga a ingerir sólo alimentos muy blandos. Dijo además que la masticación de cada bocado le puede llevar unos veinte minutos, algo que a menudo le hace perder la paciencia y renunciar a la comida.

“Pido el nombre de la aseguradora para recuperar algo del dinero que pagué y que este señor se niega a darme. Ahora empiezo con el tratamiento y después viajo a Ushuaia para terminarlo. Gracias a los que me tiraron buena vibra”, manifestó.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Pantallazo.com.uy