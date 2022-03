Un 28% está indeciso, 1% votaría en blanco y un 2% anulado, según la encuesta de febrero de Equipos Consultores.

Equipos Consultores divulgó este miércoles en Subrayado su última encuesta sobre la intención de voto de cara al referéndum del domingo 27 sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El 35% de los encuestados votaría por mantener los artículos, 34% por derogarlos, un 28% está indeciso, 1% votaría en blanco y un 2% anulado.

Si se analiza la evolución de los datos, en comparación con sondeos anteriores, el porcentaje de quienes se inclinan por mantener los artículos pasó de 41% en enero a 35% en febrero, mientras que los que votarían por la derogación pasaron de 31% a 34%, y los indecisos de 26% a 28%.

Cuando Equipos consultó, ¿quién cree que va a ganar? El 37% opinó que ganará el No, para mantener los 135 artículos de la LUC, mientras que el 36% dijo que resultará triunfador el Sí, para derogarlos. En tanto, un 27% no sabe o prefirió no contestar a esa pregunta.

Al analizar el perfil de los indecisos, el 67% es del interior y el 33% vive en Montevideo.

En cuanto al nivel socioeconómico de quienes están en duda, el 42% es de sectores más bajos, 24% medio bajo, y el 17% medio y alto y medio alto.

El 46% está “nada” interesado, 40% “poco”, 10% “bastante”, y el 4% tiene “mucho interés en la política.

El 27% de los indecisos votó a Daniel Martínez en el balotaje, 23% lo hizo por Luis Lacalle Pou, el 5% votó en blanco y 45% prefirió no contestar.

Por último, si se tiene en cuenta la evaluación de la gestión del presidente Lacalle Pou, el 48% de los indecisos aprueba la gestión del mandatario, un 27% ni aprueba ni desaprueba, el 22% desaprueba, y 3% no sabe o no contesta. / Fuente: Subrayado