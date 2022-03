Destacó que por primera vez existe la obligación de que el 50% de los ingresos a la Intendencia debe ser por llamado público.

La intendente de San José, Ana Bentaberri, dijo este jueves que nunca ha ocultado nada en cuanto a ingresos a la Intendencia”. En ese sentido enfatizó que “por primera vez la Intendencia se obliga, a través del nuevo estatuto del funcionario que fue votado en la Junta Departamental, a hacer llamados por el 50% de los funcionarios que vayan a ingresar”.

“Nunca he ocultado nada en cuanto a ingresos a la Intendencia, cuando ingresa gente, ingresa gente, se ha hecho siempre”, dijo en rueda de prensa celebrada en la Plaza de Deportes Lavalleja de San José de Mayo.

“Uno necesita también armar equipos de confianza en determinados temas y se va trabajando de esa manera. Los que estamos en la actividad pública sabemos que un buen equipo de trabajo respaldado por la confianza, que no se compra en la esquina, es fundamental cuando uno quiere hacer las cosas bien, y eso no es despreciar a los demás, sino que también me guardo ese 50% y voy a respetar ese 50% que me obliga a hacer llamados públicos”, sentenció la jerarca josefina.