El kilo de milanesas arriba de los $ 500.

El precio de la carne aumentó un 25% desde fines de enero, informó a El Observador Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), quien admitió que habrá nuevos incrementos a corto plazo.

Considerando los tres productos más demandados en las carnicerías de barrio, el precio de la carne picada oscila de $ 250 a $ 400 por kilo, el del asado de $ 290 a y 450 y el precio de la pulpa de trasero para elaborar bifes de milanesas ya cortadas va de $ 450 a $ 550.

Existe, precisó el comerciante, un abanico de precios muy amplio, con valores al consumidor que dependen de muchos factores, no solo de la calidad del producto, también de la ubicación de los locales de venta y de ofertas puntuales que se puedan generar de modo de facilitarle al cliente el acceso a un alimento de alto valor, considerando lo nutritivo y la relevancia que tiene en la dieta de la población.

Fontenla señaló que desde la segunda quincena de enero en adelante hubo subas permanentes, tantas que cuesta decir cuántas fueron.

«Lamentablemente, habrá más aumentos, porque el motivo de todo esto es una fuerte demanda por las carnes uruguayas en el mercado internacional y una revalorización de la carne, el precio del ganado está muy alto, en niveles récord y esto no tiene perspectivas de cambio a corto plazo», consideró.

Esta semana, a modo de referencia, el precio del novillo gordo sigue en el eje de los US$ 5 por kilo en cuarta balanza, más de un dólar y medio por kilo por encima del valor que ha tenido sobre el cierre de veranos anteriores.

Desde la Asociación de Consignatarios de Ganado se puntualizó que a esta altura de marzo de 2021 el valor era US$ 3,20 y en hace dos años, en marzo de 2020, era US$ 3,70. La referencia al inicio de esta semana estaba en US$ 4,99 por kilo. / Fuente: El Observador