La apreciación de la harina se verá parcialmente reflejada en los panificados.

La harina subirá 8% en «promedio» a partir del lunes, informó una fuente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) a El Observador. Además, «en breve habría otro aumento similar» si el trigo —en valores internacionales altísimos a raíz de la guerra— no baja pronto.

Los molinos ya habían anticipado que era «inminente» elevar el precio de la harina este mes y que el aumento sería fraccionado en dos partes para amortiguar el impacto sobre la demanda.

La fuente de CIPU detalló que el incremento no será igual para todas las harinas. “No hay un aumento único, depende del tipo de harina y el molino. Creemos que el 8% es un promedio razonable”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Debido a la invasión de Rusia a Ucrania, ambos países han tenido problemas para exportar el cereal, presionando en el precio por la menor oferta. Ucrania es responsable de cerca del 12% de las exportaciones mundiales de trigo y Rusia de otro 16%. Rusia es el mayor exportador del mundo y Ucrania el tercero, por detrás de EEUU.

Tras un año de moderado crecimiento —por lo general sin pasar de los US$ 300 por tonelada—, los valores internacionales del trigo se dispararon en la segunda mitad de febrero. La Bolsa de Comercio de Rosario, que se especializa en el seguimiento de los commodities vinculados al agro, indicó este lunes que la «crisis ruso-ucraniana y su desenlace bélico continúan, lo que redunda en que se prolongue el cierre de exportaciones desde los puertos» de Ucrania.

El trigo, que llegó el lunes a un récord histórico de US$ 491 por tonelada en el mercado de referencia de Chicago para el contrato de mayo, moderó su ascenso y cotiza actualmente sobre un eje de US$ 399 por tonelada. Hacía 9 días que el precio del cereal no quedaba por debajo de la marca de US$ 400.

PUBLICIDAD

El ministro de Ganadería Fernando Mattos comentó el lunes que las fuertes subas en los contratos a futuro de algunos granos, como el trigo, «lastimosamente» serán trasladadas a los productos panificados en Uruguay así como a los aceites vegetales. Además, añadió que también genera una «consecuencia indirecta» en los costos de producción de las carnes más intensivas en el uso de granos como la aviar y la de cerdo.

Por otro lado, el presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que el gobierno está «estudiando mecanismos para regular los posibles aumentos de precios que se produzcan por la guerra”. / Fuente: El Observador