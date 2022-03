Dirigentes de la FFSP estuvieron en el nosocomio.

Dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) visitaron el pasado miércoles el Hospital San José. Fue en el marco de una gira que realizan por nosocomios de todo el país para interiorizarse de las carencias y necesidades de cada uno de ellos.

Javier Acosta, secretario para el Interior del sindicato dijo a San José Ahora que lo recogido será insumo para la plataforma que elabora la Federación de cara las negociaciones con el gobierno durante la próxima Rendición de Cuentas.

Acosta indicó que al igual que en buena parte de lo centros asistenciales de ASSE, la falta de medicamentos y de funcionarios es uno de los principales inconvenientes del hospital maragato. «El sub director (…) nos decía que hasta el 31 de marzo tienen al personal que ingresó por el Fondo COVID, pero que una vez que se retiren va a quedar en una situación muy vulnerable», alertó.



Por otra parte, el dirigente dijo que como consecuencia de la escasez de recursos humanos, también ocurre que «el personal de limpieza muchas veces tiene que ayudar a los enfermeros, porque no hay, o incluso hacer alguna tarea administrativa».

Asimismo, señaló que también faltan «materiales curación, como gasas, jeringas… De lo que más tiene que haber no hay», enfatizó.

Acosta dijo haber visto que la Dirección del hospital «está con ganas y tiene mucha energía», pero que debido a «los recortes que hizo este gobierno, no puede avanzar en cosas importantes. Nos decían que tienen ganas de mejorar la estructura, la fachada del edificio -es un edificio con muchos años- y que han hablando con los militares e incluso con el Ministerio de Transporte, pero claro, ASSE no tiene recursos y no pueden hacer mucho», afirmó.

El sindicalista recordó que la reducción en 100 millones de dólares de los gastos de funcionamiento dispuestos por la actual administración explica en buena medida estas carencias. «Por eso quisimos empezar a trabajar con tiempo, para ver si en la rendición de cuentas es posible cambiar un poco estas situaciones, a la que se suma la pérdida de salarios y el poder de compra», concluyó.