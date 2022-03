Ex edil del PN criticó a la Intendencia.

Vecinos de la zona Este de San José de Mayo expresaron su preocupación por la falta de higiene en ese sector de la capital maragata y, en ese marco, por la falta de contenedores que a su entender existe.

El asunto fue puesto sobre la mesa este domingo por el ex edil suplente del Partido Nacional, Leonardo Del Río -quien renunció hace dos semanas atrás- a través de una veintena de videos cortos que publicó en su cuenta de Facebook.

En bicicleta, Del Río realizó una recorrida que se extendió desde el barrio Cementerio hasta las cooperativas de vivienda recientemente construidas en Picada de las Tunas. Celular en mano, fue mostrando diferentes calles en las que, en su opinión, el número de recipientes debería ser mayor.

«Después dicen que la gente es sucia, pero no hay donde tirar la basura» reitera Del Río en varios de los videos, los que permiten observar algunos contenedores llenos y con residuos en sus alrededores. «Esta es la bonita Intendencia de San José que tenemos. Así están los barrios de la gente pobre, pero no importa, porque somos pobres» dice, mostrando uno en esa situación. Aunque en otros reconoce que la actitud de la gente «no ayuda» remarca que, desde su óptica, la situación es producto de la escasez de lugares adecuados para depositar los residuos.

En la zona de las cooperativas de Picada de las Tunas, por ejemplo, que ha dado lugar a un proceso de crecimiento notorio de la población -actualmente no todas las viviendas están habitadas, e incluso una de las cooperativas inició sus obras hace pocos días atrás- las imágenes tomadas por el ex edil muestran que en el entono cercano casi no hay contenedores. Otro aspecto que también surge de las imágenes, es que la mayor parte de los recipientes son añejos.

San José Ahora se contactó posteriormente con algunos referentes de los barrios recorridos por Del Río, quienes en términos generales dijeron compartir sus apreciaciones. «La gente no ayuda nada» y ante eso «la Intendencia hace lo que puede» señalaron a este portal dos de los vecinos consultados. De todas formas, coincidieron en que la existencia de algunos contenedores más «podría ayudar».

Paralelamente, manifestaron su preocupación por otras situaciones, con la existencia de aguas servidas, lo que, de forma lateral, los videos del Del Río también permiten apreciar.