El presidente tuvo un tenso cruce con Gerardo Rodríguez en Minas.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este lunes de la inauguración de una UTEC en la ciudad de Minas y mantuvo en la instancia un intercambio con el presidente de la Federación Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, informó Montevideo Portal.

Según consignaron medios de prensa, Rodríguez se acercó al mandatario para reclamarle en particular por la intención del gobierno de asociarse a privados en el negocio del portland.

“Acá (por Lavalleja) y en Paysandú tienen 13% de desocupación, muy por encima de la media del país. En un momento que para reactivar la economía todos los países apelan a la inversión pública, la inversión en el portland es fundamental”, esgrimió Rodríguez antes de ser interrumpido por Lacalle Pou.

El presidente respondió sobre la situación de las empresas de portland y manifestó que el camino seguido por el gobierno es legal.

“Están dando déficit hace años, dejaron pudrir un horno. Nunca te vi levantar la voz. No vamos a privatizar, queremos que sean competitivos porque si no se los van a comer como se los están comiendo. Esta manera es legal y constitucional”, defendió el presidente ante el reclamo del diputado del MPP Javier Umpiérrez, que pidió junto al dirigente sindical se envíe al Parlamento una ley en referencia al tema y “no se haga de la manera que se está haciendo”.

En tanto, Rodríguez replicó que el horno no está podrido y que la iniciativa del gobierno va “en contra de la voluntad del pueblo uruguayo que se expresó en 1992 y en 2003 para mantener Ancap estatal y pública”.

“La P de Ancap es portland. Ustedes la están privatizando, porque si se asocian le dan un 80% al privado. Le da la piedra caliza. Tenemos para producir portland durante 100 años, se entregan todos los recursos naturales”, agregó Rodríguez.

Lacalle, en tanto, cuestionó al dirigente sindical e insistió: “Vos no vas a perder el laburo. No van a perder el laburo, son funcionarios públicos. No es una empresa privada, es una asociación. Yo con los sindicatos hablo, no tengo obligación de pedirles permiso. Son representantes de una parte”. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Telemundo