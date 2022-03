Quiere evitar que «el pueblo se pelee».

El expresidente de la República José Mujica dijo que su ausencia en la campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se debe a que no quiere “radicalizar” y que “el pueblo se pelee”.

El exmandatario recibió en su charca al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y a una delegación de la internacional de la educación acompañada por el sindicalista de Fenapes José Olivera.

En rueda de prensa Mujica sostuvo: “Yo no quise meterme porque no quiero radicalizar. Yo no quiero que mi pueblo se pelee. Obviamente que me mi voto es rosado y voy acompañar”.

Luego de la reunión el presidente del Frente Amplio se refirió al tono de la campaña por el referéndum. “Hay algunas posiciones un poco alteradas que buscan polarizar la sociedad y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo. / Fuente: Subrayado