«No sabe lo que es pasar hambre» afirmó.

El concejal Richard Mariani (FA) del Municipio de Ciudad del Plata, expresó su «profundo rechazo» a las recientes manifestaciones del secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, sobre los recicladores que conforman la cooperativa La Esperanza. «Me causan náuseas» escribió Mariani en una extensa carta que dio a conocer este mediodía.

Ferrero dijo en la pasada jornada que la cooperativa sería formalizada una vez que el vertedero de Ciudad del Plata se transforme en centro de transferencia, para lo que -según indicó- no hay plazos.

Días atrás, los trabajadores se declararon en pre conflicto y anunciaron paros y «trancazos» de camiones por no haber recibido respuesta a una propuesta que, con ese objetivo, le elevaran hace unos seis meses atrás. «No es a través de la pechera que vamos a llegar a algún lado», dijo Ferrero al respecto.

La carta dada a conocer por Mariani, es la siguiente:

«15 de marzo de 2022 Ciudad del Plata San José

SRA INTENDENTA ANA BENTABERRI

SR SECRETARIO GENERAL SEBASTIÁN FERRERO

Quien suscribe estas líneas, concejal Richard Maraini, Sra. Intendenta le hago llegar mi más profundo rechazo a las declaraciones públicas del día de ayer por parte del Secretario General de la Intencia de San José, Sebastián Ferrero

En las mismas declaraciones que realiza deja claro la total liviandad con la que sé han tratado los temas bajo su administración decir que cuando la planta de transferencia esté «terminada»

Existirá la formalización de la coperativa La Esperanza es no reconocer la organización de los compañeros y las compañeras recicladores con más de 20 años que aún soportado no solo las inclemencias el tiempo a la intemperie sino el destrato del personal los abusos de poder denunciados en su tiempo y hoy soportar las declaraciones del secretario general me producen náuseas.

Porque en diciembre estuvo presente en el lugar desactivando un conflicto a nombre de usted con una canasta de fin de año y hoy no aparece, no responde, se llama a silencio pero si tiene el tupé de salir en los medios hacer declaraciones mesiánicas diciendo que «no hay fecha» con una liviandad inusitada.

«CLARO ENORME SUELDO DE TODOS USTEDES que apuro tendrá el secretario general de resolver si los vecinos y vecinas comen con $80 por día ¿sabrá lo que es alimentar una familia con ese dinero? Qué apuro va a tener el Ferrero si su panza está llena y su heladera también no sabe lo que es pasar hambre.

Mientras nuestros vecinos sufren ellos si están presionados para llevar algo de comida a sus casas, entonces Sr. Ferrero ¿que le dicen a sus hijos? ¿Qué no comen porque ustedes cómo política departamental no tomaron la decisión de regularizar el trabajo informal en un predio municipal?

Estaría bueno que antes de salir a declarar, tomen las verdaderas riendas del vertedero ya que no existe control ninguno ni de personal, de maquinaria, materiales y vehículos no tiene tejido perimetral ni tampoco contención en la contaminación un verdadero descontrol en la administración del lugar.

Sra. Intendenta nos preguntamos si este será el diálogo planteado desde su gobierno corriéndonos con el poncho , si esta será la metodología de trabajo jugar al desgaste de los que plantean las inquietudes y jugando con él hambre de la gente.

Sería bueno un llamado de atención al secretario general por sus declaraciones.

Los de abajo, los pobres, los militantes, tenemos bien claro que ante tanta adversidad el diálogo es el único camino posible pero cuando no existe reciprocidad de su parte lo único que podrá encausar las soluciones será la lucha y movilización sostenida y permanente.

Será llevar adelante la línea de acción por la asamblea de recicladores con propaganda en las calles concientizando a toda la población.

Como hijo de recicladora me siento identificado con las demandas de la coperativa La Esperanza como de la basura, me vestí de la basura, vi cómo van pasando la generaciónes de vecinos y nadie les da respuesta, pasan los gobiernos nacionales y departamentales nadie ha solucionado nada.

En estas horas presentaré un pedido de informes sobre el vertedero para conocer de primera mano muchas inquietudes que no encontramos respuestas para ver cuáles son las prioridades.

Ayer estuve en el vertedero y fui testigo del atropello de los mandos medios que mandan las máquinas apostar la basura para no dejar reciclar. Tengo el registro audiovisual de lo que digo.

Saluda atentamente sin otro particular, concejal Richard Mariani».