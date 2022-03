Formuló 9 preguntas al Ministerio de Interior.

Como lo anunciara, el diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa, elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre el caso del hombre que, con custodia policial, iba a bocas de venta de droga de la ciudad de San José de Mayo a comprar y consumir.

El hecho tomó estado público sobre el fin de semana. La custodia es para que el sujeto -en situación de calle- cumpla con una orden de restricción de acercamiento a su ex pareja y familia por un episodio de violencia doméstica. No se dispuso colocación de tobillera porque hay más de una víctima y el mecanismo no contempla esa posibilidad. Al tomar conocimiento de lo que ocurría, la jueza a cargo del caso dispuso una investigación con carácter urgente.

En la solicitud, el legislador recuerda que en marzo del 20202 «se entregó a la nueva administración 1200 pares de tobilleras para VD de los cuales, los últimos fueron 500 dispositivos que de acuerdo al Anexo II del pliego de la Licitación Pública 8/2018, contaban con las características de poder configurar más de una victima por ofensor».

Ante ello, Mesa eleva al Ministerio nueve preguntas divididas en dos bloques.

En referencia a esto último el legislador solicita a la cartera que le informe «cuál es el motivo por el cual a 4 años de dicha licitación el Ministerio del Interior plantea que no cuenta con esa funcionalidad» y profundiza: «¿es la tecnología que no cuenta con dicha funcionalidad o es un problema técnico en la gestión de la Dirección de Monitoreo Electrónico?»

El diputado también pregunta si la Jefatura de Policía de San José «consultó las posibilidades a la Dirección de Monitoreo Electrónico antes de tomar la decisión de no conectar al ofensor y disponer custodia» y si como «superintendencia técnica del programa tobilleras, fue consultada la Dirección Nacional de Políticas de Género». En caso se ser afirmativo, el representante frenteamplista solicita que se le indique «qué informe realizó».

«Por otra parte, ¿por qué antes de disponer custodia al ofensor no se le instaló la tobillera al menos para conocer la ubicación y para poder configurar áreas a las que no puede acercarse como lugares que frecuentan las víctimas? Esa funcionalidad, e inclusive la de configurar por donde desplazarse es viable con las tobilleras con las que cuenta el MI», señala Mesa en la quinta consulta.

«Cuando se habló de mejora y aumento de las tobilleras, ¿el Ministerio previó el indispensable aumento de los recursos humanos y materiales para no resentir la calidad del monitoreo?», también pregunta el diputado.

Paralelamente, Mesa formula tres consultas en relación «a la situación concreta de custodia por parte del Ministerio del Interior».

En ese sentido pide, inicialmente, que se le detallen «los protocolos vigentes de utilización de tobilleras y las vías alternativas de custodia y sus protocolos cuando no es posible usar el dispositivo electrónico».



«¿Cuáles fueron las medidas administrativas, en caso de que hayan existido, frente a los hechos de público conocimiento?» interroga el legislador.

Por último y en relación «a las medidas consultadas anteriormente: se sirve especificar cuáles acciones se resolvieron y llevaron adelante, a partir del momento en que se tomó conocimiento de los hechos delictivos vinculados a la venta de drogas. Asimismo se sirve indicar los resultados obtenidos», concluye el pedido.