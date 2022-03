Fueron presentadas por el Frente Amplio.

El ministro del Interior Luis Alberto Heber se refirió este martes a las 50 denuncias de abusos policiales que presentó el Frente Amplio en conferencia de prensa y por las que exigió al secretario de Estado que diera respuestas sobre cada uno en un plazo de 30 días.

«Me pasaron 50 (denuncias). Nosotros teníamos 136», apuntó Heber, y dijo que le «sobre el tiempo» para responder sobre estos casos. «Un mes me dieron, pero 50 casos los vamos a averiguar y antes seguramente le vamos a decir, si tienen número de expediente es que fueron recibidos, y seguramente están siendo investigados en fiscalía», indicó en rueda de prensa según recogió Telemundo.

El jefe de la cartera de seguridad comunicó que este martes se reunirá con el Fiscal General de la Nación Juan Gómez y «seguramente» hablará sobre algunos de estos casos. De todas maneras el ministro aseguró que los casos de abuso policial descendieron respecto a otros años.

«Los abusos policiales bajaron porque los datos del Observatorio nuestro dicen que hubo 152 (casos) en 2019, 158 en 2020 y 134 en 2021. O sea si decían que había abuso policial por la LUC no es cierto», agregó Heber en respuesta a las críticas del Frente Amplio.

El ministro también respaldo al Observatorio de Violencia y Criminalidad de la cartera, quien lleva los registros de las denuncias. «(Eduardo) Bonomi creó el Observatorio y nosotros no hemos puesto ni una persona, sigue el mismo director, la misma tecnología y gente que fue de confianza de la anterior administración y que son de nuestra confianza ahora. No me importa que hayan votado y que voten, ellos (quienes integran el Observatorio) actúan profesionalmente y registran estos datos y esta gente que registra estos datos, que son independientes dentro del ministerio, lo que nos dicen es que hubo menos abusos policiales este año producto de la LUC», finalizó. / Fuente: Subrayado

