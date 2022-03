¡Este reto es solo para los más hábiles! Solo el 2% de personas pudo ubicar al perro en la imagen. Realízalo en solo 7 segundos.

Los retos visuales regresaron y cada vez se ponen mucho más difíciles, sin duda es un gran reto. Con un reto viral no solo te diviertes, sino que también entrenas tu cerebro y además vuelves a tu mente mucho más ágil y el reto que te traemos hoy es uno de aquellos que necesita mucha concentración. Entonces, ¿podrás encontrar al perrito en medio de los oso panda? Recuerda que todo está en ti.

Toma en cuenta que este reto puedes realizarlo solo o en compañía de amigos, colegas, familiares o con tu pareja, ya que existe un tiempo límite que es de 7 segundos, y quien lo encuentre primero podría ganar un premio o simplemente demostrar que cuenta con una habilidad de concentración mucho mayor.

Este reto es muy sencillo, aquí no tienes que adivinar operaciones matemáticas ni acertijos lógicos, por el contrario todo está en tu visualización y concentración. Si empleas ambas muy bien es posible que logres salir vencedor de este reto que ya es viral en redes sociales.

Para comenzar debes de tomar en cuenta que el tiempo que se ha dado para realizar este reto es de 7 segundos. Observa la imagen muy bien porque adentro está el acertijo que es un perrito escondido en medio de un mar de osos pandas. Para hacerlo más difícil el perrito comparte el mismo color de los osos, entonces ¿qué tan buena es vista para lograr ubicarlo? Una vez que lo ubiques puedes ir a la parte inferior para corroborar tu respuesta y si calza con lo que percibiste, entonces eres un maestro en estos retos, si no es así no te preocupes porque tenemos más retos para ti.

RESPUESTA DEL RETO VIRAL:

PUBLICIDAD

Si estás aquí es porque quieres comprobar si tu respuesta es o no la correcta, y si no es ese tu caso ¡Ánimo! que la práctica hace al maestro y para ello más adelante te daremos más opciones de retos.

La respuesta es simple, los ojos de los osos panda son distintos al del perro, ya que el can está mirando con ojo de “perrito arrepentido” y se encuentra casi en la parte media de la imagen. Si aún no lo ubicas, no te preocupes porque a continuación te mostraremos el lugar exacto del perrito escondido.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Se tratan de acertijo pero a través de imágenes. Eso quiere decir que una imagen tiene una incógnita por revelar y se convierte en un reto al darle al participante un tiempo específico para descifrar aquello que se esconde en la imagen y que necesitas revelar. En algunos casos pueden tener un significado, mientras que en otros simplemente es demostrar la habilidad que tienes para hacerlo. Recuerda que no en todos los casos se maneja un tiempo específico.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

PUBLICIDAD

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Infobae