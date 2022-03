A nivel económico no logra la mayoría.

La empresa consultora Cifra presentó una nueva encuesta sobre la evaluación de la ciudadanía al gobierno dirigido por Luis Lacalle Pou. A nivel general, la mayoría de la población (un 55%) aprueba la gestión del nacionalista, según el estudio.

¿En qué se basa esta aprobación? Cifra consultó por cómo evalúan la gestión en tres áreas diferentes: seguridad, educación y economía. Con respecto a la seguridad, un 58% dice que lo aprueba, un 36% dice que lo desaprueba y un 6% no opinó.

La aprobación en el tema económico es el único que no llega al 50% ya que un 45% dice que lo aprueba, un 44% que lo desaprueba y un 11% no quiso opinar. Finalmente, a nivel educativo la aprobación es de 51%, mientras que hay un 36% de opiniones negativas y un 13% que no opinó.

Las opiniones del manejo de la economía son las más divididas. Cifra comparó las evaluaciones al gobierno en este febrero de 2022 con las votaciones del 2019. Dentro de los que votaron a la coalición de gobierno, hay un 19% que desaprueba la gestión, mientras que un 67% lo aprueba y un 14% no quiso responder. La gran mayoría que apoyó al Frente Amplio en las pasadas elecciones presidenciales desaprueba la gestión del gobierno (79%) mientras que un 12% lo aprueba y un 9% no opinó.

Finalmente, Cifra señala en su estudio que la aprobación de Lacalle no se debe solo a cómo se gestionó la pandemia, sino que también por el desempeño del gobierno en seguridad y en educación, aunque hay menos consenso sobre la economía.

“Lo que también es claro es que hay dos visiones muy contrapuestas sobre el gobierno, y si bien quienes lo eligieron están satisfechos, no se ha logrado convencer a los ajenos que el gobierno está gobernando para todos. No es una situación nueva: también sucedió durante los últimos gobiernos del Frente Amplio”, indica la encuesta. / Montevideo Portal