La edila Gabriela Muñoz exigió respuestas a OSE.

La edila Gabriela Muñoz (FA) exigió a las autoridades de OSE que adopten las medidas que sean necesarias para resolver definitivamente el problema del alto nivel de arsénico que tiene el agua potable en algunas zonas del sur del departamento.

En la Junta Departamental, Muñoz dijo que a más de un año de haber reclamado por primera vez una solución a este asunto, «no se está cumpliendo con la norma». El 13 de febrero del 2021, la edila señaló que la situación se estaba dando particularmente en Kiyú y Libertad.

«Muchos nos trataron de alarmistas, de hablar para la tribuna y de faltar a la verdad. Las autoridades de OSE reconocieron el grave problema. Hoy no se está cumpliendo con la norma que establece los niveles permitidos de arsénico en el agua; ya nos pasamos hace rato«, aseguró.

Pocos días después, desde OSE expresaron a medios nacionales que estimaban que para noviembre del año pasado el problema quedaría resuelto mediante la instalación de Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA).

A comienzos de marzo, la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner visitó San José y dijo que la instalación de UPAs en Kiyú y Libertad se concretaría «en días».

También en marzo, en el marco de una reunión con el senador Carlos Daniel Camy, el presidente de OSE, Ing. Raúl Montero, aseguro que la instalación de esas UPAs era «prioridad» para el ente.

En junio, las máximas jerarquías del organismo comparecieron ante el plenario del Legislativo, señalaron que en San José había 43 lugares con exceso de arsénico. El gerente general Arturo Castagnino dijo que ya se estaba trabajando «para que en corto tiempo» la situación fuera subsanada y el nivel de arsénico fuera llevado a menos de 10 microgramos por litro, como lo establecen las normativas vigentes.

Muñoz reconoció que en Kiyú el organismo avanza en la instalación de una UPA. «Entendemos que falta muy poco, y estamos siguiendo el tema de cerca, buscando que se logre lo pactado» dijo, dejando entrever que en otras zonas no se han tomado medidas.

«Lo que no tenemos claro -prosiguió- es en qué quedaron los anuncios del Presidente de la República sobre la posible solución para el agua potable en nuestro país y en nuestro departamento» dijo también Muñoz en alusión al Proyecto Neptuno que, de acuerdo a las autoridades de OSE, permitirá -entre otras cosas- resolver los problemas de suministro en Ciudad del Plata.

«Han estado las promesas, desde hace mucho tiempo, y hasta la solución tiene nombre, «Proyecto Neptuno», pero, en realidad, hoy no tenemos nada; está todo estancado. No hay soluciones, sino solo promesas», cuestionó.

«Por lo expuesto, exigimos que se tomen las medidas necesarias para darle una respuesta a la gente acerca de si ese proyecto es viable o no. Lo importante es que las soluciones aparezcan y no que nos quedemos solo con palabras, porque el acceso al agua potable es un derecho de todos y del que hoy no gozamos», enfatizó.

Muñoz solicitó que sus expresiones fueran elevadas a la Presidencia de la República y Obras Sanitarias del Estado.