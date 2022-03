Desde las 21 horas.

En el marco de una gira que realiza por varios puntos del país, el cantautor argentino Abel Pintos se presenta esta noche en el Teatro Macció. Brindará un concierto acústico desde las 21 horas que servirá para dar a conocer su último trabajo llamado «El amor de mi vida».

La gira se inició el pasado martes en la ciudad de Rosario; tras el espectáculo que brindará en la capital maragata, actuará en Carmelo, Paysandú, Salto, Treinta y Tres y Rocha.

Las entradas se pusieron en venta el 15 de febrero y se agotaron en poco más de una hora. En estas últimas horas se habilitaron más boletos al haberse aumentado el aforo de la sala, los que también se agotaron en muy pocos minutos.

«Uruguay es un país donde me siento muy querido y ya me lo ha demostrado de muchas maneras, y el hecho de esta recorriendo ciudades por primera vez hace que sienta, en muchos sentidos, que estoy volviendo a dar mis primeros pasos. Sin dudas, esta es mi gira más grande por Uruguay, pero aún siento que me queda mucho por recorrer en este vínculo con el público de allá» dijo Pintos desde Argentina, entrevistado por TV Show, y a pocas horas de iniciar su periplo oriental.