Ambos líderes políticos se reunieron este viernes.

La próxima semana será clave de cara al referéndum por la Ley de Urgente Consideración y en las últimas horas el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, informó Telenoche.

La idea del intercambio era acordar «bajar los decibeles» en el tono de la campaña ya que hubo acusaciones fuertes por el Sí y por el No y se trataron de mentirosos, lo que en la política es una grave acusación.

Pensando en lo que se viene, que es la recta final y siempre son días muy intensos, de un lado y otro se busca bajar el tono de la campaña.

Pereira habló con Telenoche y destacó que fue «una conversación adecuada con el presidente, como siempre la hemos tenido».

«Somos personas que nos respetamos y nos creemos porque hemos cumplido, lo que no quiere decir estar en acuerdo», aclaró.

En tal sentido, indicó que «claramente tenemos posiciones políticas y posiciones en general diferentes, pero eso no implica que con el que piensa diferente no se pueda hablar, yo hablo con todo el mundo y mucho más con alguien que fue electo para ser presidente de todos los uruguayos y que además me ha respetado durante mi actividad sindical y ahora como presidente del Frente Amplio».

Asimismo, Pereira agregó que lo que se dijeron es que «hay un 28 y hay que trabajar para que ese 28 sea un día adecuado, y para que sea un día adecuado todas las partes tenemos que bajar los decibeles y expresarnos con respecto al otro con respeto, lo que no significa no defender las ideas ni no dar nuestras posiciones o ser crítico, significa no usar ni adjetivos ni descalificaciones para hablar de quien tiene una posición contraria a la nuestra». / Fuente: Telenoche