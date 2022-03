El brasileño Gleibson Roberto se transformó en un éxito viral con sus originales videos.

Hace unos 10 años, Gleibson Roberto, ahora de 36 años, estaba en busca de trabajo y se le presentó una oportunidad. Se postuló a un llamado para tres puestos de sepulturero y quedó cuarto. Sin embargo, uno de los elegidos no resistió el “sombrío trabajo” y renunció, dejándole a Gleibson su plaza.

Aunque tenía miedo de ver cadáveres, el hombre aceptó el desafío de trabajar en un cementerio de la ciudad de Santo Amaro, en el interior de Sergipe. Hoy, Gleibson es mucho más que un simple sepulturero, se ha convertido en una verdadera celebridad en las redes sociales gracias a las publicaciones donde muestra su rutina.

En la ciudad de poco más de 12.000 habitantes, el trabajador descubrió rápidamente que no hay que precaverse de los muertos sino de los vivos. En la necrópolis se producían muchos casos de profanación de sepulcros, algo que -asegura- disminuyó desde que él comenzó a trabajar allí.

Una vez que se acostumbró a todas las particularidades de su profesión, decidió hacerle caso a una prima que le sugirió que mostrara en redes sociales su labor cotidiana.

Gleibson, que siempre fue muy meticuloso y aplicado en sus tareas, consideró que esa sería una buena forma de desmitificar su oficio. Así, comenzó a publicar videos mostrando procedimientos comunes que realiza dentro del cementerio e incluso explicando cómo funcionan algunos procesos.

“Para que se den una idea, exhumé a mi propio padre para tener más espacio y decidí subir el video a las redes sociales. Fue una buena oportunidad para mostrarle a la gente cómo queda el cuerpo después de un tiempo, además de explicar todo el proceso”, explicó en entrevista con BBC News Brasil.

PUBLICIDAD

“Esto lo he hecho más de una vez, siempre con la responsabilidad de no exponer a la persona. Consulté a un abogado para ver qué podía o no podía hacer, y ahora puedo producir este contenido de forma ética, desmitificando una profesión que sufre de mala imagen”, continúa.

Según explica, la exhumación es el proceso que más despierta la curiosidad de la gente. Por otro lado, es uno de los más complicados de hacer, ya que hay una serie de precauciones a seguir, dado que los ataúdes pueden albergar insectos, arañas y hasta serpientes.

Por ello, el sepulturero utiliza todos los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios, además de haber creado una técnica para tener el menor contacto posible con el cadáver y sus sustancias.

“Los videos de exhumaciones a menudo despiertan la curiosidad de las personas. Uno de ellos alcanzó más de 1,5 millones de visitas. Exhumamos porque necesitamos espacio para enterrar a más personas”, dice.

PUBLICIDAD

“Este cementerio es el único en el casco urbano de la ciudad, entonces mucha gente lo busca. Siempre trato de dejar tres o más tumbas disponibles para no meterme en problemas. Cuando la pandemia pegaba fuerte, lamentablemente teníamos que trabajar todos los días ininterrumpidos”, explica.

Aun así, revela cómo logra conciliar su trabajo de sepulturero con el de “influencer”.

«Cuando hay mucho que hacer, es difícil producir contenido de calidad. Lo que trato de hacer es planificar mis días con anticipación y registrar el contenido».

Según explica Gleibson, su prima, la que le dio el consejo, le ayuda recogiendo y ordenandos las preguntas que sus seguidores dejan en los videos.

“Cuando tengo una duda legal, ya estoy pensando en cómo resolverla. Descubrí que la gente quiere este tipo de contenido, pero debe hacerse teniendo en cuenta cada plataforma. Publico algunas cosas en YouTube, otras en TikTok y más en Kwai, que acepta más videos”.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Montevideo Portal