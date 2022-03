«Nosotros estamos trabajando por fortalecer la institucionalidad», dijo el presidente del Codicen.

A una semana de que se celebre el referéndum por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la senadora Graciela Bianchi afirmó que esta permitió alejar a la “patota sindical” de la educación, informó Subrayado.

“Le sacamos el poder a los sindicatos de la educación. ¿Los sacamos totalmente? No, tienen dos representantes entre los cinco del Consejo Educativo Central (Codicen)”, dijo y afirmó: “O sea que sacamos a la patota sindical del gobierno de la Educación”.

Robert Silva, presidente del Codicen, reflexionó al respecto de la expresión de la senadora y dijo que la institucionalidad de la educación “era un problema” y que desde el Consejo trabajan para fortalecerla.

“Independientemente de lo que cada actor político piense y legítimamente exprese públicamente, nosotros estamos trabajando por fortalecer la institucionalidad. La institucionalidad de la educación era un problema. Yo lo dije cuando era consejero electo, no lo digo ahora que soy presidente”, indicó Silva.

Y añadió que la institucionalidad no depende de que “un sindicato esté o no esté”, sino en el “reforzamiento de los procesos, en la toma de decisiones, de respetar el rol que cada uno cumple, y esto no quiere decir dejar afuera a nadie, simplemente ubicar a cada uno en el lugar que tiene que estar”. / Fuente: Subrayado / Video: Telemundo

