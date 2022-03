El senador del Frente Amplio fue el orador central.

La Comisión Pro Referéndum de San José cerró su campaña este miércoles. Fue con una caravana por las calles de la capital maragata y un acto en el Instituto Cultural Español.

El orador central fue el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, quien afirmó que las horas que faltan para la consulta del domingo 27 de marzo sobre los 135 artículos son «fundamentales» para convencer a los que están «titubeando».

Entre otras cosas, el legislador sostuvo que la LUC es «una maravilla» para lo «especuladores del mercado inmobiliario» y que «achura» a las familias de menores recursos que piensen en alquilar sin garantía.

Aseguró que también «ensaya una reforma laboral sin los trabajadores, contra los trabajadores y los derechos sindicales» así como también una «reforma educativa en contra de la comunidad educativa» factores que, a su entender favorecerán «un Uruguay cada vez más desigual».

«Votar rosado es votar por Uruguay» afirmó Andrade, quien manifestó que la LUC «es tan fea, que hay partes en las tienen en pausa» como por ejemplo como «la ley de medios, la reforma jubilatoria, la entrega del puerto de Montevideo a los belgas, que iba a ser enero pero como iban a quedar 700 trabajadores sin laburo lo dejaron para abril porque, claro, en campana iba a quedar feo».

En la misma situación, según el senador, está «el nuevo estatuto docente, un estatuto maravilloso, que dice que un director puede despedir a un profesor porque no le gusta su cara. No dice eso el texto pero dice que puede hacerlo porque no se adaptó al proyecto del centro, que es una cosa muy arbitraria» subrayó.

PUBLICIDAD

«Cuando un gobierno quiere aplicar políticas desiguales tiene que tener al pueblo bajoneado, aplacado, con miedo, con desconfianza en el colectivo, en el sindicato. ‘No confíes, arreglate solo’. Es un mensaje muy viejo, pero eso es lo que buscan. Por eso es que esta lucha hay que darla en unidad», advirtió.

PUBLICIDAD

En este marco y en contraposición con quienes defienden los 135 artículos y señalan que la LUC es una ley popular, Andrade dijo que «lo único que ha habido popular hasta ahora ha sido la recolección de firmas, que la salimos a hacer sin un peso, y la papeleta rosada. No hay nada más popular que eso», afirmó.

Para Andrade «el partido está ganable» porque «tenemos algo que ellos no tienen, que es una causa: el derecho de lo laburante, el derecho a la vivienda, a la escuela pública. Llegamos a punta de corazón y vamos a rematar a punta de corazón», sentenció.