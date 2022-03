El mandatario defendió los 135 artículos.

El presidente de la República encabezó este miércoles una conferencia a cuatro días de la votación por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El mandatario hizo un balance de varios capítulos que tiene el articulado como seguridad pública, adopciones, alquileres sin garantías, entre otros asuntos.

En primer lugar, comentó que la idea de la conferencia es “hablar de la importancia” de no derogar el articulado de la ley de urgencia, que tiene una base en reclamos populares. “Es una ley que se fue construyendo a medida que recorríamos el país, y además de reclamos populares, muchos de los cuales eran urgente”, comentó.

“Recordarán el 2 de marzo del 2020, la primera reunión del gobierno con (el exministro Jorge) Larrañaga cuando convocamos a todas las jerarquías policiales del país para darle un respaldo moral y jerárquico. Faltaba más respaldo jurídico y por eso uno de los capítulos más importantes es el que hace a la seguridad pública”, añadió.

En este sentido, afirmó que la LUC da un respaldo jurídico a los policías, “que todos los días se juegan la vida para cuidarnos”, al tiempo que hay una “mayor protección a los ciudadanos”. “En todos los artículos, pero en este capítulo en particular, la derogación significaría claramente un retroceso. Pónganse en los zapatos que la ciudadanía le saca esas herramientas que le permita combatir mejor a la delincuencia”, señaló.

Posteriormente, habló de la educación y del “notorio deterioro” del nivel educativo de los niños, adolescentes y jóvenes en los últimos años. En este sentido, indicó que los resultados en comparación con nuestra propia historia y con América Latina son “negativos”.

“¿Que hizo el gobierno? Optó por otras herramientas para llegar al destinatario último que es el alumno. Por eso creemos que estas herramientas van a ayudar porque si uno fija los registros educativos los peores son los que menos tienen”, expresó.

PUBLICIDAD

Cambiando de asunto, Lacalle se refirió al tema laboral y al de la regla fiscal. A lo que hace a los trabajadores, el mandatario sostuvo que el gobierno protege los derechos que está constitucionalmente obligado a hacerlo: el de huelga y el del trabajo. “La LUC defiende el derecho a huelga, pero al mismo tiempo al que quiere trabajar. Protege al que quiere manifestarse, pero también la libre circulación de todos los uruguayos en el territorio”, afirmó.

El nacionalista destacó que escuchó en los últimos días a algunos analistas opinando sobre la regla fiscal. Sobre este tema, dijo que para él es de sentido común: “Lo hace cualquier familia. Cuando tienen un ingreso extra guardan, ahorra, por las dudas”, opinó, y agregó que en este caso tiene más importancia porque son dineros públicos, algo que consideró “no venía ocurriendo”, en referencia al gobierno anterior.

PUBLICIDAD

“Ahora, anda por allí un argumento de que esta regla fiscal carecería de sensibilidad social, la historia reciente habla de que eso no es así, recibimos el país endeudado, con desempleo e inflación, nos toca una pandemia y hoy toda la sociedad uruguaya lleva gastado 1.700 millones de dólares gastados en la salud y en los más débiles”, señaló.

“Sobre la libertad financiera, este es un tema que cuando la gente lo discute y no conoce la vida del interior son normas que son generadas en un escritorio en Montevideo y no en el interior del país donde son menos frecuentes los cajeros. Y sin perjuicio de ello, no ha habido una migración al efectivo, simplemente se dio libertad”, comentó.

Luego, habló sobre los alquileres, un tema que “lo toca de cerca” dado que presentó un proyecto de ley en este sentido en el año 2010. “Tiene como inspiración mucha gente que no tiene garantía, no tiene respaldo familiar ni bancario. Que además de no tener garantía, este otro sistema permite el alquiler sin plazo. Tenemos la ley de alquileres tradicional, es hiper garantista cosa que está bien, ahora si alguien opta por otras posibilidades tiene otro sistema, basado en la confianza y en los que menos tienen respaldo y acceso a la garantía”, manifestó.

“Un tema que está recurrido, que realmente no entendemos cómo no se comprende, es el tema de las adopciones. Seguramente mucha gente sabe de parejas que han estado esperando años para adoptar y niños que no han podido vivir en el seno de una familia. Qué es lo que se hizo con la Luc? se hizo un sistema para acelerar las adopciones. El año pasado se dio un récord de niños adoptados, el dato es que sin haber terminado el trimestre es de 43 niños adoptados con respecto a 42 del año pasado”, acotó.

Finalmente, Lacalle contestó a las críticas de que la LUC se votó en un corto período, algo que “no comparte”. Según sostuvo, se dialogó con anterioridad sobre la ley, se publicó un borrador en enero del 2020 y, a raíz de la pandemia, decidieron repartirlo a los partidos políticos antes de presentarlo ante el Parlamento.

“Se dice que no fue discutido, estaba revisando recién, más de 170 delegaciones en una cámara y 100 en la otra. Se modificaron más de 270 artículos originales. La prueba más contundente de que esta es una buena ley es el tiempo, porque el tiempo, la realidad, es la que manda. Hoy hace un año, ocho meses y 14 días que la LUC está vigente. Es derecho positivo, nos regula, y los perjuicios que se anunciaban no han sucedido, no se han dado, sí ha habido beneficios, los dicen los registros en seguridad pública, en materia de narcotráfico, en materia de adopciones y lo dice en un tema que desapareció que hablaba de un daño irreversible a las empresas públicas: la portabilidad numérica. No solo ayudó a los usuarios, sino que además en la competencia la que ha salido por ahora con mayoría de traslados es Antel” / Montevideo Portal