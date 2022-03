«No es el día y la hora, ahí tiene razón el presidente, no hubo deslealtad del presidente, pero cambiaron las reglas de juego», apuntó.

El presidente del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira cuestionó la conferencia de prensa del presidente Lacalle Pou realizada el miércoles de noche.

“A la conferencia de ayer yo le llamaría el abuso. A la cadena le dieron entre 5 y 7 minutos”, dijo Pereira en referencia a que la cadena de radio y televisión del Sí tuvo un máximo de 7 minutos, y la conferencia del presidente duró casi media hora.

“No es el día y la hora, ahí tiene razón el presidente, no hubo deslealtad del presidente, pero cambiaron las reglas de juego, de dos cadenas, una para el No y otra para el Sí, se pasó a una cadena del Sí y una conferencia de prensa del No”, apuntó el presidente del FA entrevistado en el programa Arriba Gente de canal 10.

“A la gente estos abusos no les gusta, y no es problema de quién lo haga, no les gusta”, agregó.

SEGURIDAD

Pereira se refirió a la seguridad pública, una de las banderas del No a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuestionada por los impulsores del Sí a la derogación.

PUBLICIDAD

“No crean que la gente se siente más segura. La gente no tiene la percepción de que la seguridad mejoró”, dijo Pereira.

PUBLICIDAD

Sobre la situación de los policías, el presidente del FA aseguró que ahora “cobra 18 jornales menos por año”. “¿Esa es la forma de protegerlos?”, apuntó.

Pereira defendió que el sindicato policial pueda tener una posición a favor del No. “Que tenga esa opinión el sindicato de la policía para mi es parte de la democracia”, dijo, y comparó esta posición de “respeto”, con las críticas que recibió el ex director de Policía Nacional durante los gobiernos del FA, Mario Layera cuando fundamentó por qué votará por el Sí. “Layera salió a declarar y hasta el presidente de la República lo criticó. Layera y miles de policías van a votar el Sí”, aseguró Pereira.

POLICÍAS Y DELINCUENTES

El presidente del FA cuestionó algunas de las normas que ahora se aplican en el combate a la delincuencia. “Se da un relato que no tiene nada que ver con el dato. Cuando (la policía) tiene cuatro horas para avisar a la Fiscalía (de una detención), usted tiene cuatro horas para abusar”, dijo Pereira.

“Los delincuentes tienen que ir presos, pero al mismo tiempo se le tienen que respetar los derechos humanos. Porque un día pueden ser nuestros hijos”, agregó.

MUJICA

El expresidente José Mujica también cuestionó la participación de Lacalle Pou como principal vocero de la campaña del No, y destacó que hasta ahora ningún presidente lo había hecho antes. / Fuente: Subrayado