La plataforma de mensajería instantánea, propiedad de Meta, informó desde sus redes sociales novedades en el envío de fotos y videos a partir de su nueva actualización. La nueva versión será la despedida del meme viral.

¿Quién conocé una persona que no conozco o a la que alguna vez le llegó el Negro de WhatsApp? Es difícil encontrar a alguien que no haya caído en la clásica broma, pero debido a los cambios que implementó la plataforma de mensajería intantánes propiedad de Meta ya no podrá hacerse.

Tras la polémica por la actualización en su política de privacidad, que generó una migración masiva de usuarios hacia Telegram, WhatsApp anunció una novedad respecto al tamaño de la imagen de las fotos y los vídeos que se envían

Se trata de la eliminación de la vista previa de las imágenes del chat. Por lo que ahora las fotos que otros usuarios nos envíen se mostraran completas y no hará falta hacer clic en ellas para que podamos ver el contenido completo de esa imagen.

Esta novedosa función ya está disponible con descargar la última actualización de WhatsApp. Según indicó la compañía en un video que compatió: las fotos y los vídeo modificarán su tamaño y agregarán una parte más para que no se pierda información, de modo que ya no los recortará como lo hacía hasta ahora en los chats.

PUBLICIDAD

De este modo, las imagen del Negro de WhatsaApp dejará de servir para hacer bromas, pues la fotografía llegará completa a los destinatarios.

Si bien es una novedad para la plataforma, estos cambios ya están vigentes en redes sociales como Twitter, a partir de una actualización similar recientemente, que permite ver las imágenes compartidas en tweets con un tamaño mayor en el inicio.

PUBLICIDAD

¿Quién es el Negro de WhatsApp?

Con su sombrero, la toalla en sus hombros y un pene de un tamaño gigantel, la imagen del «Negro de WhatsApp» se volvió un clásico en la aplicación, pero trascendió al resto de las redes sociales. Algo que comenzó como un truco, que funcionaba cuando ampliabas la imagen y se observaba el tamaño de su miembro, terminó convirtiéndose en un meme viral.

¿Pero cuál es su identidad? En diversos foros de internet existen dos teorías: hay quienes sostienen que se trata de un ciudadano de Ghana llamado Paul Dobbery. El hombre superdotado aparentemente vive en Londres y trabaja como cajero. Pero, también se rumorea que el verdadero nombre es John Umweto.

Esta imagen fue subida a Internet por primera vez el 5 de octubre de 2014. La pista de esto está en la pequeña marca de agua que se puede ver en la esquina izquierda de la foto original.

El texto dice “aquastorm427 10-14”, en referencia al “nick” del creador del meme y a la fecha en que se subió a la página MonsterCockLand, un foro de aficionados a los macropenes.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Crónica