El presidente dijo que esta ley se hizo «en base a los reclamos populares».

El presidente de la República Luis Lacalle Pou dio este miércoles la conferencia de prensa en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) previo al referéndum del domingo 27 de marzo, informó Subrayado.

Al comienzo enfatizó que la ley se construyó a medida que recorrían el país y con «base en los reclamos populares». Luego respondió a los cuestionamientos que dicen que el gobierno “legisló a los ponchazos”. Recordó que la primera vez que habló de la LUC fue en 2017, que entregó el proyecto a los partidos políticos antes de asumir, en enero de 2020, y que se votó antes del plazo estipulado por la Constitución. “De los artículos originales, se modificaron más de 270 y para mí la prueba más contundente de que esta es una buena ley, es el tiempo”, y resaltó que van casi dos años desde que rige la LUC.

Más adelante, añadió: “No es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos”, pero asumió “un compromiso con la ciudadanía y no podemos cambiar la agenda por los resultados”.

Al ser consultado sobre si a futuro estaría dispuesto a añadir agregados o modificaciones a alguno de los artículos, en caso de que gane el No, no lo descartó: “Si mañana surge la necesidad de mejorar, todo es perfectible”, respondió. Sobre el costo de la campaña, respondió que no tenía el dato porque no era parte del comando del No.

También se refirió al planteo que hizo Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), sobre dialogar con la oposición y el Pit-Cnt una vez pase el referéndum. “¿Nos vamos a sentar con el Pit-Cnt y el FA para realmente defender el derecho de huelga y el trabajo, herramientas a la policía?», enumeró el presidente de la República entre otras cosas y respondió: «Si fuera así, no estaríamos en este referéndum. Lo que tenemos que hacer es gobernar y cumplir un plan de gobierno que prometimos a la ciudadanía”. Añadió que ya como gobernante ha hablado con todos, pero que eso no significa siempre llegar a un acuerdo. “Porque esa es la esencia de la democracia, que la mayoría termina decidiendo las leyes”, subrayó.

El primer punto que defendió el presidente en la conferencia fue el de la seguridad pública y recordó que ese capítulo se planteó como un respaldo jurídico para el trabajo de la Policía. Dijo que la «derogación sería igual a un retroceso. La ciudadanía le saca el escudo para combatir la delincuencia».

PUBLICIDAD

En cuanto a la educación, enfatizó en que el actual gobierno eligió otras herramientas, diferentes a la de los gobiernos anteriores, porque era “notorio el deterioro educativo” en comparación con registros históricos de Uruguay, así como a nivel internacional. En ese sentido, dijo que la LUC busca llevar a que se igualen niveles: “Porque si uno se fija en los registros educativos, los peores niveles están en los que menos tienen, los más vulnerables”, indicó.

PUBLICIDAD

Sobre derecho laboral, el presidente dijo que el gobierno “protege” el derecho de las dos partes. “La LUC defiende el derecho a huelga, pero al mismo tiempo defiende al que quiere trabajar. Protege al que quiere manifestarse, pero también la libre circulación de todos los uruguayos, de todos los ciudadanos, en todo el territorio”, afirmó.

El presidente defendió, también, el tema de la regla fiscal en base a “la importancia del ahorro”. “Para mí es de sentido común la regla fiscal, lo hace cualquier familia. Cuando tiene un ingreso extra, ahorran, guardan. ¿Por qué? Por las dudas, por los imprevistos. Si en algún momento hay que gastar más, el momento de las vacas flacas, ahí tiene un ahorro”, dio como ejemplo, y añadió: “Obviamente esto hace al respeto de los dineros públicos, cosa que no venía sucediendo, y no quiero ahondar en lo que pasaba en otros gobiernos”. En este punto, se refirió a uno de los argumentos que dice haber escuchado, “que carece de sensibilidad social. La historia reciente habla de que esto no es así”, indicó.

El presidente también defendió la libertad financiera y luego habló de los alquileres, tema sobre el que dio números respecto al uso de la nueva normativa que permite prescindir de las garantías: “Los contratos que se han dado bajo esto son entre 8.000 a 12.000 pesos, gente que tiene menos respaldo”, resaltó.

Además, puso énfasis en las adopciones y dijo no comprender cómo “no se entiende la sensibilidad del mismo”, de ver “parejas que han estado años para adoptar y niños que no han podido durante mucho tiempo vivir en el seno de una familia”. Y compartió algunos números: “Un récord de 125 niños adoptados en 2021. Y el dato que me pasaba el presidente INAU ayer, es que sin haber terminado el primer trimestre van 43 adopciones. Son 43 niños, con respecto a 32 del mismo plazo del año pasado”, indicó. / Fuente: Subrayado