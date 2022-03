Es un espacio que lleva adelante el Prof. Ruben Suárez.

Desconocidos atentaron contra las instalaciones y provocaron serios destrozos en el Parque Oeste de la ciudad de Libertad.

Se trata de un espacio que gestiona desde el año 2011 el Prof. Ruben Suárez, ampliamente conocido en esa zona del departamento por su constante promoción del deporte y en particular del básquetbol. El mismo está ubicado sobre Camino de la Valenciana, «detrás» del Parque Clauzolles.

Esta mañana, al concurrir a lugar, Suárez se encontró con importantes daños en las instalaciones, que él mismo describió en su cuenta de Facebook. Según indicó, se trató de un episodio de vandalismo «(no robo) en nuestro conteiner en el Parque Oeste».

«No sabemos quién o quiénes, en una muestra de odio, solo fueron a romper vidrios, sillas, arrancaron y tiraron el tanque del agua, taparon de ladrillos el pozo de agua», describió.

Para Suárez, dadas las características de lo ocurrido, no fue «un episodio aislado de alguien drogado o desequilibrado, cuando para tapar el pozo tuvieron que cargar los ladrillos más de 400 metros».

«Da para pensar muchas cosas, sea cuál fuera la razón se ve que no me conocen bien… esto no me achica y mucho menos a los gurises y familia que me rodean. Es más, nos agrandamos y saldremos de esta más fuertes todavía», aseguró.