El senador comunista dijo que fue una campaña “muy importante” que “cuestionó” una forma de legislar.

El senador de la República por el Frente Amplio Oscar Andrade se hizo presente este domingo en la ciudad de Juanico, en el departamento de Canelones, para expresar su voto en el día de elecciones por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En ese marco, aseguró que es una campaña “muy importante”, que dio una señal de “cuestionamiento” a una forma de legislar, que es “de atropello”, informó Montevideo Portal.

Asimismo, según dijo, esta campaña da señales de que “temas importantes” como educación, salud, seguridad y relaciones laborales deben construirse con “acuerdos nacionales” y “sin romper puentes”.

“En este caso creo que la recolección de firmas y la campaña tuvo esa intención de decir: ‘temas importantes como estos no se resuelvan de apuro, en contra de la opinión de expertos e intenten construirse acuerdos nacionales”, comentó.

Consultado sobre a qué le atribuyen el crecimiento de la opción del sí a la derogación que dieron las encuestas en los últimos días, el legislador comunista dijo que muchos uruguayos están abordando el tema como una “respuesta” a una cantidad de normas y no como una “elección partidaria”.

“Eso ayudó a que, independientemente de la preferencia política partidaria, muchos nos acompañaron”, expresó, y agregó que los debates fueron un “aporte” para que la sociedad esté más informada sobre la ley, aunque lamentó la decisión de la comisión del no de suspender todos los debates.

“Fue una pena porque en una ley compleja hubieran terminado de generar más información, información de mayor calidad. Creo que hoy la gente sabe bastante más de la LUC que lo que se sabía en 2020”, aseguró.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Finalmente, preguntado sobre la conferencia del presidente Lacalle, Andrade contestó: “Hubiera preferido que hubieran existido condiciones parecidas, se hubieran acordado posiciones iguales para uno y otro comando. Es la primera vez y genera un antecedente que no es el mejor de un trato desigual. Hay que pensar para adelante cómo logramos que esto no pase. Me generó mucha preocupación que desde algunas páginas de ministerios se hicieran alusiones que tenían que ver claramente con propuestas de campaña”.

“Me parece que se dieron señales que no están buenas. Y después capaz que está bueno sentarnos para que nadie utilice el aparato del estado en función de una preferencia partidaria”, concluyó. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Foco Uy