El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira llamó al presidente para aceptar el resultado del referéndum por la LUC.

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira contó este lunes que en la noche del domingo llamó por teléfono al presidente de la República Lacalle Pou para reconocer el resultado adverso del referéndum que intentó derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), informó Subrayado.

“Yo lo llamé al él. También llamé a (Álvaro) Delgado antes de la conferencia con el presidente y acepté que no habíamos alcanzado. Cuando dicen que me buscaron es verdad, yo en las reuniones no atiendo el celular, no lo miro. Ni bien supe que me andaban buscando llamé a Delgado y acepté el resultado, o sea que cuando dio la conferencia el presidente sabía que el Frente Amplio había aceptado y que la comisión del Sí no había alcanzado los votos para derogar 135 artículos de la LUC”, dijo este lunes Pereira en rueda de prensa.

“Tenemos un vínculo (con Lacalle Pou) que nos permite hablar. Tener posiciones diferentes, lejos de quitar diálogo tiene que propiciar más diálogo. Cuanto más diferencias hay, más diálogo tiene que haber”, agregó.

Consultado sobre lo que habló con el presidente, Pereira dijo que fue una charla “muy corta”, y agregó: “admití el resultado, lo saludé como habitualmente hago y nos comprometimos a seguir conversando como durante todo el período como lo hemos hecho”.

PUBLICIDAD

Acerca de la posibilidad de reunirse con Lacalle Pou, el presidente del FA dijo que se verá más adelante. “Recién terminó una elección. Todos queremos reflexionar en nuestras organizaciones. Claramente tuvimos una elección muy pareja, lo que muestra que esta ley divide a los uruguayos”, comentó.

Sobre la conferencia de prensa de Lacalle Pou, Pereira dijo que “buena parte” fue “cuidadosa”, y eso “hay que rescatarlo”.

PUBLICIDAD

“Una parte muy pequeña no, pero prefiero no quedarme en los detalles. A la Policía en el Uruguay la defendemos todos”, dijo Pereira, en referencia a la crítica que hizo Lacalle Pou a la oposición por “utilizar” a la Policía en la campaña contra la LUC.

Sobre el resultado del referéndum y la victoria del No a la derogación de los 135 artículos, Pereira agregó: “El resultado no logró el objetivo que teníamos planteado, eso no implica que no haya sido un avance enorme estar a 12 puntos hace algunas semanas y haber terminado en empate técnico y tener que haber esperado dos horas para saber el resultado, cuando ya el escrutinio estaba muy avanzado”.

“El gobierno tendría como mínimo que prestar atención a esta señal. El Parlamento la votó con 60% y pero luego, cuando hubo que ratificar la ley, apenas 48%”, finalizó. / Fuente: Subrayado