«No soy quién para ponerme en los zapatos de aquella persona que está buscando a su hijo, su nieto, su sobrino», dijo.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este jueves del evento Latin Annual Meeting que se realiza en Punta del Este. Allí, entre otros temas, le preguntaron si podría compartir una autocrítica, «algo que hizo y no haría más». Ante esto, el presidente se refirió a cuando dijo que suspendería la búsqueda de desaparecidos: «Hasta el día de hoy me pesa».

“Me preguntan qué pienso de la época de la subversión, de la época de la dictadura, y realmente dije lo que yo pienso, que es que hay que dar vuelta la página, que había que dar vuelta la página. Y hasta ahí la respuesta la sigo sosteniendo», indicó.

Sin embargo, dijo estar arrepentido sobre lo demás: «Ahora, cuando me preguntan si seguiría buscando a los desaparecidos, dije que no. Y yo no soy quién para ponerme en los zapatos de aquella persona que está buscando a su hijo, su nieto, su sobrino, y decirle que el presidente de la República o que el Estado no lo va a buscar más, porque eso es un tema del corazón. Y ahí cometí un error humano que hasta el día de hoy me pesa. Después pedí disculpas públicamente, pero el error ya estaba», recordó.

PUBLICIDAD

Lacalle reflexionó, además, sobre que se arrepiente más cuando comete un error humano que uno político.

En cuanto a errores como presidente, aseguró que le sirve tener un equipo «que pocas veces» lo elogia. «Si no cometí más errores es porque esa crítica, ese consejo es anterior. Entonces como que estás con tus ideas, pero además tenés un equipo bienintencionado”. / Fuente: Subrayado / Foto: Presidencia