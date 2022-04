Partido Independiente y Unidad Popular.

Los principales referentes de los partidos sin representación en la Junta Departamental se manifestaron dispuestos a analizar la posibilidad de participar en algunas de las Juntas Locales en caso de que así les sea ofrecido por la Intendencia.

El pasado miércoles, el secretario general de la comuna, Sebastián Ferrero, al anunciar el reinicio de los contactos políticos para conformar esos organismos, manifestó que esa es la intención del Ejecutivo.

Julio Bonansea, dirigente del Partido Independiente, dijo que ese sector no tiene el tema sobre la mesa. No obstante ello dio cuenta de la predisposición positiva del PI a evaluar el asunto cuando le sea planteado formalmente, tras recordar que en el período anterior integró la Junta Local de Mal Abrigo.

Mientras tanto, Darío Camilo, ex candidato a la Intendencia por Unidad Popular, dijo que ese partido también está dispuesto a analizar la eventual invitación. De todas formas, dijo que los centros poblados con Juntas Locales -Mal Abrigo, Ituzaingó, Puntas de Valdez y Rafael Perazza- son lugares en los que UP no cuenta con demasiados referentes, lo que podría significar una dificultad.

Por otra parte, Camilo remarcó que las concepciones de gobierno que tienen Unidad Popular y el Partido Nacional son diametralmente opuestas, aspecto que también podía influir. «Pero lo analizaremos si se nos hace la invitación«, comentó.

