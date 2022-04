Elías De Sousa quiso denunciar ante la Policía que lo quieren matar por “ser lindo”, pero como no le tomaron la denuncia, convocó a la prensa local para hacer público su problema de celos de los vecinos.

Un ciudadano de la provincia de Misiones, en la vecina República Argentina, identificado como Elías De Sousa, convocó a todos los medios locales para contarles que estaba viviendo un momento de profunda preocupación porque los habitantes del lugar le tienen “celos” y pretenderían “asesinarlo” por “ser lindo”, aseguró el hombre.

De Sousa vive en San Vicente y salió a hablar en un móvil de un canal de noticias para expresar el asedio que atraviesa por los celos que sienten los lugareños por la “suerte” que tiene con las habitantes femeninas. Al Canal 5 de Misiones le contó, además, que lo apodan “Fideozinho” y que tiene “suerte” con las mujeres y que, por ese motivo, lo “amenazan con violarlo y castrarlo”.

En la nota que brindó al medio local, luego de asegurar que no le quisieron tomar la denuncia en la policía local, De Sousa sostuvo: “Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos”, sentenció. A este comentario, el hombre sumó que: “Después, tengo otras guainas que me aman a mí me mezquinan”, indicó.

“Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me dio Dios, es así”, añadió De Sousa con un gesto de ganador innato, que acompañó con media sonrisa. A pesar de sus dichos en los medios de comunicación, las autoridades confirmaron que no existen denuncias de “intento de asesinato”, advierten.

Además, algunas de las mujeres que viven en la zona habrían asegurado el “encanto” que tiene este ciudadano es real: “Este tipo es mágico, sabe todas las cosas”, aseguraron sobre este hombre. “Las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente”, añadieron las personas, que no dieron a conocer los argumentos de sus aseveraciones acerca de este sujeto.

Los lugareños comenzaron a comentar sobre este suceso que los sorprendió, aunque no existieron declaraciones en su contra.

