Será después de Semana Santa.

“La gran noticia es que se terminan las cuarentenas en la enseñanza”, dijo el ministro de Educación Pablo Da Silveira este martes de mañana en rueda de prensa.

“Esto significa que salvo algunas pequeñas medidas que se van a mantener, estamos volviendo a una situación de normalidad en todos los centros educativos a partir del lunes después de Pascuas”, agregó el ministro, en referencia que la medida se hará efectiva luego de semana Santa, o de Turismo.

Las autoridades de la enseñanza ya no hablan de brotes de COVID-19, si no de casos o personas con síntomas.

“No estamos hablando de brotes, estamos hablando de personas que tengan síntomas. Ahí hay algunas recomendaciones. Se recomienda que la persona que tenga síntomas no asista a clases, es una recomendación, y en el caso de que asista a clases que use tapabocas”, agregó Da Silveira.

En caso de uno o más casos de COVID en un aula, “el grupo sigue funcionando normalmente”, anunció.

Por su parte, el presidente de la ANEP Robert Silva, agregó que estas nuevas disposiciones se aplican “a públicos y privados”.

“Estamos llegando a la etapa final de un camino que hemos transitado desde abril de 2020 cuando empezamos con los protocolos sanitarios”, dijo Silva.

“No va a haber más cuarentenas. Sí se recomienda que el niño o el adulto que tenga síntomas no asista a clases”, detalló.

Consultado por el uso de tapabocas, Silva dijo que “la idea es que para docentes y funcionarios sea una recomendación, no obligatorio”.

En cuanto al transporte escolar, allí se recomienda usar tapabocas, aunque no será obligatorio, en línea con lo que resolvió el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Al respecto, el ministro Da Silveira agregó: «El único caso en que se mantiene uso obligatorio de tapabocas es para los funcionarios que manipulen alimentos para los alumnos. Ese es el único caso en donde todavía, por algún tiempito, el uso de tapabocas seguirá siendo obligatorio. En todos los demás casos es una recomendación, pero no es obligatorio«. / Fuente: Subrayado