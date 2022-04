Gustavo Larrea reclama poder ver a su hija.

El hombre de San José que esta mañana se encadenó frente al edificio Anexo al Palacio Legislativo para reclamar a la Justicia que se le permita ver a la hija, dejó sin efecto la medida luego de que dos diputadas del partido Cabildo Abierto se interesaran por su situación.

Gustavo Larrea dijo que mantuvo una reunión con las legisladoras en uno de sus despachos, instancia en la que les pudo relatar la situación que lo llevó a tomar la decisión de encadenarse.

Larrea señalo a este portal que las diputadas se comprometieron a realizar averiguaciones e intentar «mover un poco los expedientes para ver si se puede solucionar. En definitiva fue eso lo que pude conseguir, que es mucho» señaló.

El hombre hace cinco años que no ve a su hija. La madre de la niña lo denunció por presunto abuso sexual pero Larrea asegura que no se pudo comprobar. No obstante ello, la Justicia dispuso medidas de restricción de acercamiento.

Al día de hoy, el padre desconoce si por alguna razón siguen vigentes o ya puede tomar contacto con la menor. Larrea dijo también que sus dificultades económicas no le han permitido contar con servicios profesionales que lo asesoren y sigan su caso.